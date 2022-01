Il 2022 per Peugeot Italia si apre con un'importante novità: da inizio gennaio 2022 infatti Thierry Lonziano è a capo della divisione italiana del brand del Leone. In Peugeot dal 1994 ha ricoperto numerosi ruoli in differenti aree: commerciale, marketing e comunicazione. Passato dalle flotte alla direzione della filiale Peugeot di Sesto San Giovanni, Lonziano è poi entrato in Banque PSA Finance a Milano in veste di Direttore vendite, diventando poi Direttore Marketing di Peugeot Italia prima e della filiale francese poi.

Da lì il passaggio a responsabile di Peugeot per i mercati di Belgio e Lussemburgo e, a gennaio 2018, la nomina a Direttore Marketing e Comunicazione Peugeot mondo. Nel suo nuovo ruolo Lonziano risponderà direttamente a Santo Ficili, Stellantis Country Manager Italy.

Le sfide

Il lavoro di Thierry Lonziano come nuovo responsabile di Peugeot Italia si concentrerà principalmente nella crescita delle vendite, toccando quota 20% per le auto "alla spina", vale a dire ibride plug-in ed elettriche. Ci saranno poi importanti lanci commerciali come quello della nuova Peugeot 308, sia 5 porte sia station wagon, tra le finaliste per il premio Auto dell'anno 2022.