Due nuove esclusive BMW per Andrea Levy. Il collezionista e gentleman driver, nonché presidente del Milano Monza Motor Show, ha aggiunto alla sua collezione un esemplare di BMW M3 Competition xDrive e una moto BMW M 1000 RR Competition, entrambe messe a punto dalla divisione M della Casa bavarese che nel 2022 celebra il suo 50esimo anninversario.

Esemplari unici

I modelli sono stati consegnati ad Andrea Levy a Torino dai titolari delle concessionarie biAuto e Finotti BMW Motorrad, ossia rispettivamente Marco Utili e Simonetta Finotti.

E non si tratta di esemplari comuni. La M3 Competition è il primo modello italiano equipaggiato con la trazione integrale xDrive, mentre la moto presenta un particolare kit estetico in carbonio.

Gli esclusivi veicoli sono stati personalizzati in chiave 777 Collection, la collezione privata di Levy.

In particolare, la M3 Competition è distinguibile dalla livrea nera e nera e dall’impianto di scarico in inox 309 realizzato da Capristo composto da una coppia di catalizzatori 200 celle, sezione centrale non silenziata e silenziatore posteriore dotato di valvole a comando elettronico di serie. In più, non mancano i terminali in alluminio anodizzato rivestito in fibra di carbonio.

La moto è dotata di ruote speciali 777 Collection e del pacchetto M Competition che rende ancora più aggressiva l’estetica della due ruote.

Numeri da paura

Le prestazioni sono all’ordine del giorno quando si parla di modelli firmati dalla divisione M di BMW. La M3 Competition xDrive può contare su 510 CV e un’accelerazione 0-100 km/h di 3,5 secondi (4 decimi in meno rispetto alla variante a trazione posteriore).

La M 1000 RR Competition, invece, si affida ad un motore da 212 CV a 14.500 giri/min che, grazie al peso di soli 192 kg, permette un’accelerazione da 0 a 100 in 3,1 secondi e una velocità massima di 306 km/h.

Naturalmente, Andrea Levy non può che essere soddisfatto delle due nuove aggiunte: