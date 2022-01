Chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica Italiana e su quali auto si muoverà? Alla prima domanda potremo rispondere a breve, dopo le votazioni che iniziano il 24 gennaio 2022, mentre per quel che riguarda la flotta auto del Quirinale possiamo già farci un'idea piuttosto precisa.

Sergio Mattarella lascia al suo successore un parco auto già ben conosciuto, ma ancora non sappiamo se il nuovo inquilino del Colle deciderà a breve di sostituire o aggiungere qualche vettura di rappresentanza o di servizio.

Di certo c'è che le auto del Presidente della Repubblica, destinata in dote anche al tredicesimo presidente, sono attualmente sette: due Lancia Flaminia 335, una Maserati Quattroporte e quattro Lancia Thesis.

Due Lancia Flaminia

La più famosa e più fotografata auto del Presidente della Repubblica è la Lancia Flaminia 335, modello storico realizzato da Pinin Farina tra il 1960 e il 1961 in quattro esemplari blu con carrozzeria cabriolet-landaulet e restaurati nel 2001. Si tratta delle vetture destinate a cerimonie ufficiali come la sfilata del 2 giugno e l'insediamento del nuovo Presidente.

Lancia Flaminia 335

I due esemplari attualmente ospitati nelle scuderie del Quirinale portano i nomi di Belfiore e Belvedere, quello di altrettanti cavalli purosangue, e oltre alla capote in tela apribile con un sistema idraulico vantano un passo allungato a 3,35 metri (da cui il nome "335"), tre file di sedili per sette posti e una lunghezza complessiva di 5,46 metri per oltre due tonnellate di peso.

Lancia Flaminia 335

A spingere questa classica protagonista della storia repubblicana, in servizio sin dal settennato di Giovanni Gronchi, è uno storico motore V6 a benzina di 2,5 litri e 102 CV.

Una Maserati Quattroporte

Oltre alle due Flaminia il Presidente della Repubblica può contare dal 2019 su una Maserati Quattroporte di colore "blu istituzionale" con interni neri in pelle Pieno Fiore e diverse modifiche dedicate all'ospite di riguardo, a partire dalla blindatura.

Maserati Quattroporte

Ci sono poi la chiusura motorizzata delle portiere, un circuito a cinque telecamere "surround view", fari a LED, oltre al motore V8 biturbo da 530 CV rivisto assieme a cambio e sospensioni per adattarsi all'aumento di peso.

Maserati Quattroporte

Quattro Lancia Thesis, anche limousine

Al successore di Mattarella è poi riservato l'utilizzo di quattro Lancia Thesis, una delle quali in versione limousine con passo lungo e terzo finestrino laterale. Quest'ultima, realizzata dalla Carrozzeria Stola con apposite blindature e rinforzi, è stata consegnata a Carlo Azeglio Ciampi nel 2003 ed è stata utilizzata per trasportare altri capi di stato in visita in Italia.

Lancia Thesis Limousine

Altre due Thesis in versione blindata "Protecta" servono per tutti gli altri spostamenti del Presidente della Repubblica e sono spinte dal motore 3.2 V6 da 230 CV. Una quarta Thesis, non blindata, viene tenuta pronta come auto di riserva in caso le altre siano inutilizzabili.

Lancia Thesis

Un Presidente in SUV?

A questo punto non resta che scoprire se ci saranno delle novità nel parco auto del nuovo Capo dello Stato. Dovendo, per patriottica tradizione, rimanere su un'ammiraglia dal marchio italiano, il nuovo presidente potrebbe avere qualche difficoltà, vista la scarsità di grandi berline italiane.

Facendo un po' di pronostici, proprio come accade prima delle votazioni per il nuovo presidente, quest'ultimo potrebbe orientarsi ancora una volta verso la Maserati Quattroporte (magari la Trofeo), oppure cambiare completamente genere e puntare su un SUV.

Maserati Levante

La scelta più ovvia sembrerebbe in questo caso essere la Maserati Levante, ma si può fantasticare anche su un'Alfa Romeo Stelvio (o una Giulia) a passo lungo, una Lamborghini Urus o la futura Ferrari Purosangue.

Alfa Romeo Stelvio Lamborghini Urus

In fondo, anche il presidente francese Emmanuel Macron viaggia su un SUV, la DS 7 Crossback Élysée modificata, blindata e con passo allungato.