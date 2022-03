La Mazda CX-60, il primo SUV ibrido plug-in della Casa di Hiroshima è in arrivo. Debutterà l'8 Marzo con design e tecnologie inedite per il vecchio continente, a partire dalla piattaforma tutta nuova che inaugurerà una nuova era per Mazda.

La Casa ha pubblicato oggi un nuovo teaser che ci da un ulteriore assaggio del design esterno, ripreso direttamente dal nuovo corso stilistico inaugurato con i restyling delle auto già in produzione.

Vernice riflettente

Il nuovo SUV si mostra con una particolare vernice bianca riflettente, realizzata per mettere in mostra le inedite linee ispirate al Kodo Design. Questa particolare vernice potrebbe, teoricamente, anche mantenere l'abitacolo più fresco nei mesi più caldi dell'anno.

Abitacolo di cui non ci sono ancora foto né ufficiali né ufficiose. In Mazda sono stati molto bravi a tenere nascosti gli interni, a eccezione del teaser pubblicato nelle scorse settimane che mostrava una piccola parte del rivestimento in pelle del cruscotto.

Powertrain inedito

Il nuovo SUV medio di Hiroshima porterà in Europa powertrain e tecnologie fino ad oggi esclusivamente dedicate al mercato orientale e americano, a partire dal nuovo motore da 2.5 litri. Versione aspirata del 2.5 litri montato sulla Mazda3 Turbo, prevista per il solo mercato USA, sarà abbinato a un motore elettrico con batteria ricaricabile per un powertrain ibrido plug-in da circa 300 CV.

Inedita sarà anche la disposizione dello stesso powertrain. Nell'ultimo teaser, infatti, la stessa Mazda ha annunciato che il nuovo SUV medio sarà dotato di trazione posteriore e motore anteriore longitudinale, caratteristica questa che potrebbe in futuro permettere al SUV di ospitare anche il nuovo 6 cilindri in linea benzina a cui Mazda sta già lavorando da tempo.

Prezzi, dotazioni e maggiori info tecniche del nuovo SUV giapponese sono ancora ignote, per toccare con mano la prima auto ibrida plug-in della Casa di Hiroshima dovremo aspettare ancora alcuni mesi.