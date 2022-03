Andrà in scena dal 16 al 19 giugno 2022 la seconda edizione del Milano Monza Motor Show (MIMO), il salone auto all’aperto che si svolge nel cuore della Lombardia. Attesi almeno 500.000 visitatori, che potranno ammirare le novità a quattro e due ruote di oltre 50 brand, insieme alla presentazione delle anteprime in piazza Duomo, nel capoluogo lombardo, in occasione della Premiere Parade.

Per l’occasione, verrà introdotta una novità. Sarà il MIMO Pass, un biglietto elettronico gratuito che consentirà al pubblico di accedere a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro della città e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Cosa si può fare

Tra le altre cose, darà accesso a una serie di convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e impianti sportivi. Basterà compilare il form on line su www.milanomonza.com per ottenere il MIMO Pass nominale.

I test drive al MIMO 2021

Il sito sarà costantemente aggiornato per trovare tutte le informazioni necessarie. Ma c’è altro: il biglietto consentirà di accedere a “promozioni e offerte commerciali studiate ad hoc per i giorni del MIMO da parte delle Case automobilistiche”, come fa sapere l’organizzazione.

“MIMO Pass – aggiungono i responsabili – sarà necessario per il pubblico per l’ingresso in Autodromo sabato 18 giugno, quando passerà l’ultima tappa della 1000 Miglia, oltre alle supercar e hypercar moderne che parteciperanno al Trofeo MIMO 1000 Miglia, il tour per collezionisti per il quale sono previste partenza da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, e sono già aperte le iscrizioni. Domenica 19 giugno la giornata sarò dedicata a vivere l’Autodromo Nazionale di Monza con la propria supercar attraverso track day, o a bordo dei modelli proposti dalle case negli hot lap in pista”.

Durante l’edizione 2022 del MIMO ci sarà poi un ciclo di convegni organizzati con Regione Lombardia, panel e talk che approfondiranno temi su innovazione e ricerca, mobilità integrata, sostenibilità ambientale grazie alla tecnologia, nuovi carburanti insieme alle aziende e alle Case auto.

Premiere Parade al MIMO 2021

“Volano per la ripartenza”

“MIMO è una manifestazione popolare basata sulla passione e sulla volontà di portare le novità dei brand tra la gente – dichiara il presidente Andrea Levy – in un luogo normalmente frequentato come piazza Duomo: una grande occasione per avvicinare un pubblico trasversale, e soprattutto i giovani, al mondo automotive. Il tutto con un evento integrato nel territorio e che intende essere volano per una ripartenza economica basata sui settori automobilistico, del turismo e del commercio”.

Commenta anche Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano: “MIMO pass rappresenta a tutti gli effetti uno strumento innovativo, perfettamente in linea con la volontà di questa amministrazione di favorire un turismo integrato, che permetta ai visitatori di cogliere a 360 gradi tutto ciò che Milano può offrire. Grazie alle convenzioni che saranno stipulate con i settori dello sport e dei beni culturali, chi parteciperà a MIMO potrà contestualmente usufruire di agevolazioni per visitare i principali musei cittadini e avrà inoltre accesso a un evento completamente gratuito”.

A loro si aggiunge Fabrizio Sala, assessore Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Regione Lombardia: “Il territorio lombardo è ricco di una rete di aziende e start-up che innovano e che fanno da volano per diversi settori, primo fra tutti quello automobilistico. È importante discutere e fare il punto sullo stato dell’arte di tutte queste aziende, che sono ricchezza per la Lombardia e per tutta l’Italia, soprattutto nel contesto di un evento nazionale come MIMO Milano Monza Motor Show, che richiama media e manager”.