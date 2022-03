La nuova Alpina B4 Gran Coupé sarà svelata il 30 marzo e rappresenterà filosoficamente quella M4 Gran Coupé tanto richiesta dai fan, che BMW non ha mai prodotto. Le voci sulla nuova cinque porte di Monaco elaborata circolano dall'estate 2021 e nel corso di questi mesi lo storico preparatore tedesco ha rilasciato diverse informazioni a riguardo, con numerosi teaser.

Teaser social

Nel corso degli ultimi mesi, Alpina ha utilizzato la sua stessa pagina Facebook per preannunciare al pubblico la B4 Gran Coupé. Il nuovo modello che andrà a sostituire, anche se indirettamente, la precedente generazione di Alpina B4, proposta nella sola carrozzeria coupé.

Secondo i dettagli trapelati fino a oggi, l'Alpina B4 Gran Coupé sarà dotata dello stesso motore della sorella B3. Ciò significa che sotto al cofano non troverà posto il classico 3.0 6 cilindri in linea B58 montato, per esempio, sotto alla M440i, ma l'elaborato S58, sempre 3.0 6 cilindri in linea, ritoccato dal reparto sportivo M.

Un motore in grado di sviluppare circa 462 CV e 700 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico ZF a otto rapporti e a un rivisitato sistema di trazione integrale basato sulla collaudata xDrive di BMW, a ripartizione variabile tra anteriore e posteriore. La B4 Gran Coupé andrà così a coprire quella nicchia di mercato a cui BMW e il rispettivo reparto M non sono mai stati realmente interessati, cioè quello dell'Audi RS5 Sportback.

Sorelle simili ma diverse

La gamma Alpina offre già la B3, basata sulla BMW Serie 3, sia in versione berlina che station wagon, e con la nuova B4 il Brand punta a completare l'offerta.

La stessa BMW, a sua volta, offre a listino la M3 e la M4, rispettivamente in versione berlina e coupé e attualmente sta lavorando anche sulla prima M3 Touring (station wagon) in assoluto, che vedremo nei prossimi mesi. Di questa auto, proprio di recente, l'azienda bavarese ha diffuso un breve video teaser.