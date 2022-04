Il celebre Fuji International Speedway si rinnova. Il circuito che tanto ha fatto sognare gli appassionati di tutto il mondo, anche sui videogiochi di auto più famosi, subirà nelle prossime settimane un intero lifting per diventare il nuovo Fuji Motorsport Forest, un nuovo polo motoristico ecosostenibile immerso nel verde. Ecco tutti i dettagli.

Nuove strutture

A partire dal circuito, in posizione centrale, il nuovo parco green si estenderà nei terreni circostanti, qui saranno costruiti un nuovo Hotel, chiamato Fuji Speedway Hotel, un nuovo museo, il Fuji Motorsports Museum con in esposizione tutte le auto da corsa che hanno scritto la storia del circuito e, infine, un impianto termale.

Per raggiungere il circuito, poi, sarà aperta una nuova via di collegamento diretta da Tokyo, che permetterà ai visitatori di arrivare al tempio della velocità giapponese in circa 1 ora di macchina.

Il rinnovo sarà effettuato da una nuova società immobiliare sussidiaria di Toyota, con presidente lo stesso Akio Toyoda che per annunciare il rinnovo dell'iconico circuito ha voluto rilasciare un personale messaggio a tutti i fan:

Il 3 maggio 1966 si tenne per la prima volta l'ultima gara del Gran Premio del Giappone al Fuji Speedway. Quel giorno, 56 anni fa, era anche il mio decimo compleanno e mio padre mi portò al Fuji International Speedway. Ricordo il rombo dei motori e le grida dei tifosi, fu un regalo di compleanno molto emozionante. Gli anziani davanti alle macchine sembravano tutti molto seri ma sembravano anche divertirsi. Penso che quel tipo di esperienza formativa mi abbia aiutato a crescere.

L'obiettivo finale alla base della costruzione del nuovo Fuji Motorsport Forest, secondo lo stesso Toyoda, sarà quello di far rivivere ai giovani di oggi le sue esperienze del passato, per continuare a coltivare negli uomini di domani la passione per gli sport motoristici e per le auto performanti.