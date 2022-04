Più volte abbiamo descritto offerte di noleggio a lungo termine per privati, in qualche modo simili alle formule per le aziende, ma con gli importi con IVA: la specifica divisione di Peugeot, Free2Move Lease, propone ad esempio un’offerta nel mese di luglio sulla 208 con motorizzazione a benzina.

La Peugeot 208 PureTech 75 CV Active Pack può essere acquistata con un primo canone di 3.100 euro, e 47 canoni mensili da 298,87 euro, per un totale di 10.000 km l’anno, quindi 40.000 km complessivi.

A differenza di altri tipi di finanziamento, nel canone sono compresi tanti servizi, a cominciare da bollo e assicurazione RCA. Ci sono poi l’assicurazione incendio e furto, con garanzia Kasko, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, con assistenza stradale h24 e auto sostitutiva in caso di guasto.

Non è necessaria la rottamazione, anche se si può accedere al noleggio anche con una permuta, e i valori sono calcolati sulla provincia di Milano.

Vantaggi

La proposta di Peugeot di noleggio a lungo termine permettono di includere nella rata la maggior parte dei costi importanti della 208, ad esclusione della benzina: ci possono essere vantaggi in termini di spesa totale, ma sicuramente c’è il fatto di non avere pensieri nella gestione dell’auto.

Svantaggi

Non è indicato un importo per un eventuale riscatto; inoltre l’offerta è soggetta a limitazioni territoriali, per le quali occorre sentire la rete Peugeot.

In sintesi