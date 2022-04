Il 2035 sarà l’anno della svolta per il mondo dell’auto, con il divieto di vendita ormai sancito a livello europeo di tutto ciò che non viaggia a zero emissioni.

E’ una sfida enorme per l'industria che deve riconvertire la produzione, per gli automobilisti che le auto le dovranno progressivamente sostituire e quindi per i Governi che dovrebbero rendere sostenibile tutto questo.

Ed è proprio il COME fare la transizione il tema portante della prima giornata degli Electric Days 2022, il grande evento di divulgazione dedicata alla transizione ecologica della mobilità che dopo la diretta trasmessa il 21 e 22 aprile su www.electricdays.it, continua sulle pagine di InsideEVs.it dove saranno resi progressivamente disponibili i video dei singoli talk che hanno scandito la manifestazione.

In questo articolo vi proponiamo la video copertina con la quale il direttore di Motor1.com Alessandro Lago ha aperto la prima parte dell’evento. E’ una sintesi, ma anche una riflessione che tocca le questioni più calde che siamo chiamati ad affrontare nel nostro paese per portare a compimento una transizione complicata, ma necessaria.

Per ulteriori approfondimenti e per vedere i singoli video vi rimandiamo allo speciale di InsideEVs.it.