Michele Crisci continuerà a guidare l'Unrae, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri che rappresenta le Case auto estere operanti in Italia. Il Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Car Italia è stato rieletto dall'Assemblea Generale dei Soci per il triennio 2022-2025.

Ringraziando per la rinnovata fiducia accordatagli, Crisci ha detto che si adopererà "affinché l’Unrae tenga sempre alti il valore aggiunto per le Associate e la credibilità nei confronti degli stakeholder esterni". Il settore auto, come sappiamo, sta attraversando una difficile crisi economica e allo stesso tempo è alle prese con una rivoluzione senza precedenti, sia per quanto riguarda i prodotti che la loro fabbricazione.

"L’Unrae - si legge nella nota - dovrà essere protagonista di questa nuova fase, svolgendo un ruolo guida, per continuare a garantire la salute di un settore indispensabile alla crescita economica del nostro Paese".

Il programma per i prossimi anni

L'obiettivo di Crisci è quello di rendere l'Unrae "sempre più il punto di riferimento delle Istituzioni, per fornire ai decisori il necessario supporto di idee e informazioni, da tradurre nelle scelte migliori per governare la transizione energetica del settore".

Per far questo il Centro Studi e Statistiche Unrae, già parte del SISTAN dal 2013, verrà rafforzato e si punterà molto anche sulle collaborazioni con altre istituzioni anche accademiche, per elaborare analisi e studi di settore. "In questo contesto – dice Crisci – intendiamo ampliare i servizi forniti da Unrae attraverso la società controllata Rae ‘88, che gestisce un sistema di banche dati unico in Italia per capillarità e accuratezza delle informazioni".

Nei prossimi anni i fondi stanziati dal PNRR, dal Decreto Energia e dalla riforma fiscale saranno impiegati in modo altamente produttivo per tutti gli operatori della filiera. "È fondamentale - aggiunge il Presidente - che i fondi siano indirizzati ad accompagnare la transizione energetica, senza imposizioni dogmatiche e senza sacrificare la neutralità tecnologica, accelerando il ricambio del parco veicolare circolante per ridurre l’impatto ambientale della mobilità".

Le altre nomine

In occasione dell’Assemblea, i Soci Unrae hanno anche eletto Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri, confermando i membri uscenti che hanno fornito la propria disponibilità per un nuovo mandato.

Presidente

Michele Crisci - Volvo Car Italia

Consiglio Direttivo

Giuseppe Bitti - Kia Italia

Andrea Crespi - Hyundai Motor Company Italy

Massimiliano Di Silvestre - BMW Italia

Fabrizio Faltoni - Ford Italia

Raffaele Fusilli - Renault Italia

Pietro Innocenti - Porsche Italia

Radek Jelinek - Mercedes-Benz Italia

Luigi Luca' - Toyota Motor Italia

Simone Mattogno - Honda Motor Europe

Massimo Nalli - Suzuki Italia

Massimo Nordio - Volkswagen Group Italia

Roberto Pietrantonio - Mazda Motor Italia

Marco Santucci - Jaguar Land Rover Italia

Paolo A. Starace - DAF Veicoli Industriali

Marco Toro - Nissan Italia

Collegio dei Revisori dei Conti

Membri effettivi:

Giovanni Dattoli – Volvo Trucks Italia

Enrique Enrich – Italscania

Marco Lazzoni – MAN Truck&Bus Italia

Membri supplenti:

Simone Mattogno - Honda Motor Europe

Maurizio Pompei – Mercedes Benz Trucks Italia

Collegio dei Probiviri

Membro effettivo:

Giorgio Binarelli - Zanotti Transblock Italia

Giancarlo Mirandola – Midi Europe

Pierre Sirolli – Renault Trucks Italia