Ci siamo (quasi). Con il via libera della Corte dei conti, manca pochissimo perché entri in vigore il Dpcm sugli incentivi auto 2022, che potete trovare in allegato in forma integrale in fondo a questo articolo. Servono ancora due passaggi, ma il primo potrebbe essere completato già entro i prossimi giorni (se non ore), con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Poi, per l'attivazione del meccanismo, servirà l’attivazione della piattaforma per le prenotazioni, ultimo passaggio essenziale per poter finalmente attivare la nuova versione dell'ecobonus, basata sempre sulle emissioni di CO2, fino a un massimo di 135 grammi per chilometro. Ma come funzionano i nuovi incentivi?

Da 2.000 a 5.000 euro

Finanziati con un tesoretto da 650 milioni di euro – fra gli 8,7 miliardi messi sul piatto dal Governo per il settore fino al 2030 –, gli ecobonus auto 2022 prevedono un taglio al prezzo della vettura che va da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 5.000 euro.

La cifra dipende dal tipo di auto che si acquista (elettrica, plug-in, ibrida, benzina, diesel, metano, Gpl) e dall’eventuale rottamazione di una vettura con classe ambientale fino a Euro 5 e di proprietà dell’acquirente da almeno 12 mesi.

La nuova vettura deve essere una Euro 6. Sono poi previsti due limiti di spesa, di 35.000 e 45.000 euro (Iva esclusa), che variano in base al sistema di alimentazione. Le regole valgono anche per la locazione finanziaria. I contributi per elettriche e ibride plug-in sono validi anche per le aziende che offrono servizi di car sharing, con vincolo di proprietà di 24 mesi.

Qui sotto trovate una tabella riassuntiva di tutto ciò che c’è da sapere. Ricordiamo che a rientrare nella fascia emissiva 0-20 g/km CO2 sono le auto elettriche pure e le ibride plug-in più efficienti; in quella 21-60 g/km CO2 ci sono le sole ibride plug-in e in quella 61-135 g/km CO2 tutte le altre (ibride, benzina, diesel, metano, Gpl). Per approfondire potete anche consultare la nostra guida.

Incentivi auto 2022, la tabella

Emissioni di CO2 0-20 g/km 21-60 g/km 61-135 g/km Senza rottamazione 3.000 euro 2.000 euro - Con rottamazione 5.000 euro 4.000 euro 2.000 euro Limite di spesa 35.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] 45.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[54.900 euro con IVA] 35.000 euro

(esclusa IVA, IPT e messa su strada)

[42.700 euro con IVA] Fondi disponibili 220 milioni di euro 225 milioni di euro 170 milioni di euro

Fare presto

Quanto tempo ci vorrà perché parta il meccanismo? L'auspicio di tutte le parti in causa, Governo incluso, è che possa volerci poco, visto che il mercato continua a soffrire terribilmente e chiede aiuto a gran voce. È anche per questo motivo che l'esecutivo ha già programmato gli incentivi fino al 2024. Intanto aspettiamo per il 2022.

0-20 g/km CO2: 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024

21-60 g/km CO2: 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024

61-135 g/km CO2: 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024

Crescono però i timori per un possibile click day, visto che in questa fase si sono inevitabilmente affastellati molti contratti di acquisto, pronti per essere finalizzati non appena le risorse saranno materialmente messe a disposizione sulla nuova piattaforma.

Ma anche altri due aspetti hanno sollevato dubbi sull'operatività dei bonus: il limite massimo dei 180 giorni per la consegna della vettura, difficili da rispettare considerati gli attuali colli di bottiglia, e il vincolo dei 12 mesi alla proprietà dell'auto. Su questi temi si aspetta una risposta.

Incentivi 2022, non solo auto

Gli incentivi 2022 non riguardano unicamente le auto, ma anche:

Veicoli commerciali

Devono essere di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, 100% elettrici e deve essere rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4. In questo caso gli incentivi sono pari a:

4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate

6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate

12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate

14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate

Ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi

Di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7

Contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino al massimo 3.000 euro senza rottamazione

Contributo pari al 40% del prezzo fino a 4.000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3

Ciclomotori e motocicli termici

Devono essere nuovi di fabbrica, di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7)