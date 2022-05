Dopo la presentazione di qualche settimana fa ecco arrivare i prezzi dell'Alfa Romeo Tonale, modello strategico per il Biscione che si inserisce nel variegato e affollato segmento dei SUV compatti. Un listino che attualmente comprende unicamente il 1.5 benzina elettrificato e parte da 35.500 euro, con le altre motorizzazioni (ibrida plug-in compresa) in arrivo in un secondo momento.

Gli allestimenti disponibili sono 5: dalla Super alla Veloce, passando per Sprint, Ti e la versione lancio Speciale, caratterizzata da elementi estetici dedicati. Ricca già dalla versione entry level la dotazione di serie, vediamo come.

Alfa Romeo Tonale, gli allestimenti

Come detto la versione di ingresso dell'Alfa Romeo Tonale è la Super, che di serie offre luci full LED, cerchi in lega da 18", scudetto Alfa in tinta alluminio, gusci degli specchietti retrovisori in nero lucido, sedili in tessuto, strumentazione digitale da 12,3", monitor touch da 10,25" con comandi vocali, Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, climatizzatore automatico bizona, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento segnaletica stradale e cruise control.

L'allestimento Sprint aggiunge la V dello scudetto in nero opaco, volante sportivo in pelle, passaggio per gli oggetti più lunghi nel divanetto posteriore, navigatore satellitare, ricarica wireless per lo smartphone, specchietti ripiegabili elettricamente e cruise control adattivo.

Con l'Alfa Romeo Ti di serie sono invece previsti cerchi in lega da 18" diamantati nero lucidi, fari a matrice di LED, body kit in nero lucido e inserti in tinta alluminio, luci ambientali interne, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, portellone ad azionamento elettrico e prese USB posteriori.

Se si preferisce un aspetto più sportivo si può scegliere l'allestimento Veloce, con cerchi in lega da 19", sospensioni adattive, body kit specifico, vetri posteriori oscurati, pinze freno (firmate Brembo) rosse, palette del cambio in alluminio e sedili in Alcantara e tessuto.

Per la versione di lancio Speciale invece sono previsti cerchi in lega da 20" e badge specifico. Successivamente il listino si arricchirà, con l'arrivo di tutti gli altri motori previsti per l'Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale, la tabella prezzi

Motorizzazione Super Sprint Ti Veloce Speciale Alfa Romeo Tonale 1.5 130 CV 35.500 38.000 x x 39.000 Alfa Romeo Tonale 1.5 160 CV x x 42.300 44.800 41.000

Alfa Romeo Tonale, colori e optional

Il listino prevede anche vari pacchetti aggiuntivi, come il Pack Adas (550 euro) con Lane Centering e Traffic Jam Assist, il Pack Techno (1.800 euro, disponibile da luglio) con telecamera a 360°, blind spot detection, sensori di parcheggio laterali, Park Assist, Lane Centering e Traffic Jam Assist.

Il Pack Sedili in Pelle (1.700 euro) prevede anche sedili anteriori ventilati e quello guidatore con regolazioni elettriche, il Pack Winter (500 euro) conta invece sedili anteriori, volante e ugelli tergivetri riscaldati. Infine il Pack Premium Harman&Kardon (2.900 euro) offre impianto audio a 14 vie, sedili in pelle, con quelli anteriori ventilati.

Alfa Romeo Tonale Verde Montreal Alfa Romeo Tonale Blu Misano

Per quanto riguarda i colori carrozzeria dell'Alfa Romeo Tonale si può scegliere tra 3 tinte pastello: Rosso Alfa, Bianco Alfa e Nero Alfa (600 euro), 2 metallizzate: Grigio Vesuvio e Blu Misano (1.100 euro) e la tristrato Verde Montreal (1.800 euro).

Alfa Romeo Tonale, finanziamento e noleggio

L'Alfa Romeo Tonale si può acquistare anche con finanziamento erogato da FCA Bank, che prevede - almeno per ora - la versione Edizione Speciale da 130 CV (prezzo a partire da 39.000 euro) con anticipo di 11.560 euro, 36 rate da 299 euro e garanzia estesa fino a 5 anni. Alla scadenza del contratto si potrà sostituire la vettura con una nuova, tenere l’auto pagando la rata finale residua (21.652 euro) o rifinanziandola, oppure restituirla.

C'è poi la soluzione del noleggio a lungo termine tramite Leasys: anticipo di 14.500 euro e canone mensile a partire da 389 euro, comprensivo di 30.000 km di percorrenza totale, copertura RCA, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture furto, incendio e riparazione danni e servizio di infomobilità I-Care.