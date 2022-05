Si fanno sempre più stretti i rapporti tra Renault e Geely, il più grande Gruppo auto della Cina. Il costruttore asiatico ha infatti acquisito il 34,02% delle azioni di Renault Korea Motors (RKM) attraverso il meccanismo dell’aumento di capitale. Azionista di maggioranza rimarrà comunque la Losanga.

L’operazione segue l’accordo quadro tra i due Gruppi firmato a gennaio, che prevede la nascita di una joint venture con l’obiettivo di proporre una nuova gamma di veicoli per il mercato sudcoreano: sia ibridi elettrici (HEV), con i migliori livelli di consumo, che endotermici.

I primi frutti nel 2024

Le vetture saranno prodotte nello stabilimento di Renault Korea Motors a Busan, in Corea del Sud, a partire dal 2024. Una parte sarà comunque destinata all’esportazione. Tra le altre cose, sappiamo che le auto utilizzeranno l’architettura modulare compatta (CMA) sviluppata da Geely, mentre la Losanga, da parte sua, si occuperà del design delle auto, per adeguarlo il più possibile ai diversi gusti del mercato eurasiatico.

I veicoli verranno poi commercializzati tramite la rete di vendita e post-vendita già esistente di RKM. Il secondo servizio, fa sapere Renault, “è stato classificato da Consumer Insight come il migliore della categoria per sei anni consecutivi, fino al 2021, in un sondaggio nazionale sui consumi automobilistici”.

Sempre più Renaulution

Per la Losanga, l’aumento di capitale va a rafforzare la strategia Renaulution, il grande piano sulle auto elettriche della Casa, che ha deciso da poco di vendere solo vetture a batteria in Europa a partire dal 2030: in anticipo di 5 anni rispetto ai target dell’Unione europea.