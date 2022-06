In 13 anni di carriera, la BMW X1 ha venduto 13 milioni di unità, cosa che lo rende il SUV più venduto in Europa per BMW. E ora giunge sul mercato la sua terza generazione, aggiornata fuori e dentro, nello stile e nei contenuti, oltre che nei motori.

Arriverà nelle concessionarie a ottobre 2022, con allestimenti come l'xLine e l'MSport, e con motorizzazioni sia benzina che diesel - con il plug-in che arriverà in un secondo momento, insieme alla variante elettrica iX1.

Più grande e modernizzata

Rispetto alla generazione uscente, la nuova BMW X1 cresce di qualche centimetro in tutte le dimensioni, compreso il passo.

Il design si rifà al più recente corso stilistico di BMW, con fari anteriori a LED piatti e a forma di doppia "C" che contornano l'ormai tradizionale doppio rene, verticale e di dimensioni generose.

Di profilo gli stessi fari "allungati" tendono ad appuntire il frontale, caratterizzando in modo aggressivo le forme - lavoro a cui contribuiscono anche i cerchi fino a 20", i più grandi mai montati su una X1. Dietro invece fa scuola l'ultima X3, perché qui i fari a LED a forma di "L" sdraiata sono i veri protagonisti di tutto il posteriore.

Abitacolo minimalista e tecnologico

L'interno della nuova X1 segue uno stile che abbiamo già visto sulla nuova Serie 2 Active Tourer. Il protagonista in questo caso è l'ormai noto Display Curvo con Operating System 8, che ingloba in un blocco unico lo schermo dell'infotainment da 10,7 pollici e il cruscotto digitale da 10,25 pollici davanti al guidatore. E' anche compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Il software della X1 offre numerosi assistenti alla guida, come l'avviso anticollisione e il Parking Assistant con retrocamera e assistente alla retromarcia. Oltre naturalmente a cruise control adattivo con funzione Stop&Go, mantenitore della corsia, head-up display e il sistema Surround View.

Sotto al Curved Display trova posto una sottile bocchetta dell'aria condizionata, mentre ancora più un basso sul tunnel centrale i portabicchieri e l'immancabile ricarica a induzione. Il tutto contornato da rivestimenti in pelle Sensatec o Vernasca.

Altro grande protagonista è il bracciolo centrale sospeso che fa quasi da "pannello di comando", ospitando il selettore del cambio di tipo shift-by-wire e le modalità di guida.

Grazie alle dimensioni maggiori rispetto alla generazione precedente, cresce anche la capacità del bagagliaio: 540 litri in configurazione normale, cioè 35 litri in più di prima, o 1.600 litri quando si abbattono i sedili posteriori (+50 litri rispetto al passato).

Benzina, diesel, plug-in e anche elettrica

La gamma motori della nuova X1 sarà completa a dir poco, anche se per poter scegliere fra tutte le varianti toccherà attendere un secondo momento dopo il debutto previsto a ottobre 2022 - anche se BMW promette che arriveranno "immediatamente dopo il lancio".

All'arrivo sul mercato si potrà optare per motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel. Per i primi, ci sono un 1.5 tre cilindri da 156 CV (sDrive18i) e un 2.0L quattro cilindri da 218 CV (xDrive23i), mentre le versioni a gasolio sono sempre 2.0 quattro cilindri da 150 CV (sDrive18d) o da 211 CV (xDrive23d).

Versione motore Cilindrata Potenza massima Coppia massima 0-100 km/h Velocità massima sDrive18i (Benzina) 1.499 cc 156 CV 230 Nm 9,2 Sec. 208 km/h xDrive23i (Benzina) 1.998 cc 218 CV 320 Nm 7,1 Sec. 233 km/h sDrive18d (Diesel) 1.995 cc 150 CV 360 Nm 8,9 Sec. 210 km/h xDrive23d (Diesel) 1.995 cc 211 CV 400 Nm 7,4 Sec. 225 km/h

In entrambi i casi il cambio di serie è l'automatico doppia frizione Steptronic a 7 rapporti, con la trazione anteriore nelle configuratori meno potenti e la xDrive di serie sulle più prestazionali.

Immediatamente dopo il lancio arriveranno due varianti ibride plug-in (chiamate "X1 xDrive25e" e "X1 xDrive30e"), due ulteriori versioni mild hybrid a 48V e anche l'elettrica iX1.

Tre varianti della nuova BMW X1. La bianca a sinistra è l'elettrica iX1, riconoscibile per i dettagli in celeste.

Il listino dovrebbe partire dai 41.400 euro della X1 sDrive18i arrivando fino ai 50.150 euro della turbodiesel più potente xDrive23d. Per le ibride plug-in si va da circa 47.500 euro a circa 50.000 euro, mentre per l'elettrica iX1 si parte da 55.000 euro.