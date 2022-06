L'e-mobility cresce a ritmo serrato e una spinta la sta ricevendo dal settore delle flotte aziendali. Nell’ultimo anno ben 84 aziende su 103 intervistate hanno in parco veicoli elettrici e ibridi plug-in e si sono organizzate per gestire la ricarica in modo strutturato. I dati sono quelli della survey “Mobility Transformation – Come le aziende ricaricano le vetture elettriche e plug-in”, promossa dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand (composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende) e dalla rivista Fleet Magazine.

L’indagine, focalizzata sulle modalità con cui le società permettono ai propri dipendenti che scelgono elettrico ed ibrido plug-in di ricaricare le proprie vetture, è stata presentata durante l’ottava edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali promosso a Roma, presso l’autodromo di Vallelunga, da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio delle Associazioni ANIASA e UNRAE.

Punti di ricarica in aumento

La maggior parte delle aziende italiane che sono state oggetto della ricerca (il 70%) ha installato in azienda le colonnine per ricaricare le auto aziendali e il 39% dei singoli driver ha anche la ricarica domestica. L’installazione dei punti di ricarica nelle sedi aziendali è in continua espansione: l'anno scorso gli attacchi installati erano 3.775, quest'anno 4.159. Se si considera il numero totale di punti di ricarica pubblici in Italia (oltre 26mila), è chiaro che le aziende stanno facendo da traino per lo sviluppo delle infrastrutture nel nostro Paese.

Bisogna però implementare la velocità della ricarica: tre Fleet Manager su quattro hanno dichiarato che in azienda è presente solo la corrente alternata, mentre appena il 19% le utilizza entrambe a seconda delle esigenze. Anche l’utilizzo delle colonnine pubbliche è indispensabile per i driver che si spostano quotidianamente. Attualmente soltanto il 32% delle 84 aziende considerate ha introdotto un’unica card o app per diversi provider di energia (nella maggior parte dei casi di tratta di una card).

La ricarica casalinga, infine, viene rendicontata in due modalità diverse: in buona parte delle aziende (45%) la paga direttamente il dipendente, negli altri casi viene gestita con un forfait.

Record di brand per il Fleet Motor Day 2022

L’evento dedicato a Fleet e Mobility Manager, come avevamo anticipato, ha ospitato quest'anno due workshop sulla “Mobility Transformation” e visto la presenza di 63 brand automotive presso l’autodromo di Vallelunga. Oltre 400 fleet e mobility manager sono stati presenti, per un totale di 900 partecipanti, 38 brand automobilistici e 25 aziende di servizi; mentre le vetture che i gestori dei parchi auto aziendali hanno potuto visionare e provare su diversi circuiti sono state 185 (di cui 15 anteprime).