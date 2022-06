Ogni domenica vi raccontiamo i record più incredibili dal mondo dell'auto. Questa volta il nostro viaggio fa tappa sul circuito di Fiorano, la "casa" per i test e i collaudi di Ferrari. Negli giorni scorsi il tracciato modenese è stato protagonista di uno show di luci senza precedenti che ha accompagnato i festeggiamenti per i 75 anni di attività del marchio di Maranello. Ecco il video e il racconto di una serata da primato.

Festa con effetti speciali

Lo show è entrato subito nel Guinness World Records creando una categoria tutta nuova. Lo spettacolo, che potete vedere nel video ufficiale, ha infatti permesso a Fiorano di diventare il "circuito illuminato a LED più grande del mondo".

Nel dettaglio, l’intera superficie di 1,1 km quadrati è stata ricoperta con 1.039.280 LED e 88,5 km di fili per realizzare le diverse animazioni che hanno ripercorso gli eventi principali della storia di Ferrari.

Durante le riprese, effettuate con una serie di droni, si possono vedere le immagini di Enzo Ferrari e di un contagiri in movimento. Il tutto è accompagnato dall’ultima esclusiva creazione di Maranello: la Daytona SP3. Ed è stata proprio la supercar ultra limitata a dare il via all’animazione “attivando” i LED a bordo pista.

Dedicata al passato

La presenza di questa Ferrari ha contribuito a dare ancora più significato storico alle celebrazioni. I 599 esemplari (tutti venduti per 2 milioni di euro) ricordiamo che si ispirano alle Rosse degli Anni ’60, come le 330 P3 e P4 che, insieme alla 412 P, hanno trionfato in parata alla 24 Ore di Daytona del 1967.

La Ferrari Daytona SP3 vista dal vivo

Al di là dei richiami stilistici a modelli che in quel periodo hanno portato la Casa emiliana ad un nuovo livello, la Daytona SP3 ha fatto storia a sé. Si tratta, infatti, della Ferrari col V12 più potente di sempre grazie ai suoi 840 CV.

Insomma, una protagonista migliore del video non poteva esserci.