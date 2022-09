Per il mese di settembre, l’offerta di Opel è particolarmente articolata: ci sono infatti la promozione Easy Summer, il finanziamento Scelta Opel e l’iniziativa Opel Goes E-lectric per le vetture dotate di motore elettrico. Tra queste, sono comprese anche le ibride plug-in, come la Opel Astra 1.6 Hybrid da 180 CV.

Nel dettaglio, la Opel Astra Hybrid Edition AT8 viene a costare 39.147 euro, ma il valore scende a 32.147 euro, o cala ulteriormente a 31.247 euro con l’adesione al finanziamento con mini rate.

In quest’ultimo caso, l’anticipo è di 8.654,32 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 249 euro (TAN 7.99%, TAEG 9,26%); al termine, la maxi rata ammonta a 20.737,50 euro, per un massimo di 18.000 km in caso di restituzione.

Per l’ottenimento dello sconto di 4.000 euro occorre una vettura da rottamare omologata in una classe inferiore a Euro 5, intestata da almeno un anno, ovviamente fino all’esaurimento dei fondi.

Da segnalare le numerose offerte raccolte nella promozione Opel Goes E-lectric: ad esempio, ci sono i tre anni di garanzia e manutenzione Flexcare Silver, ma anche Easy Wallbox e ricariche illimitate per un anno, con 8 anni di garanzia sulle batterie.

Vantaggi

L’offerta che Opel propone sulla nuova Astra ibrida Plug-In ha molti punti di interesse: gli incentivi statali consentono un forte sconto iniziale, i servizi compresi nella rata sono tanti e il costo mensile risulta alla fine piuttosto contenuto, considerando anche la disponibilità di un anno di ricariche illimitate, e la Easy Wallbox compresa nel prezzo.

Positivi anche i tre anni di assistenza e manutenzione ordinaria, così come gli 8 anni di garanzia sulle batterie.

Svantaggi

Gli importi di questa offerta si ottengono con una vettura da rottamare; ci sono anche altre possibilità, ma con sconti inferiori. Da segnalare gli oneri finanziari, la rata finale molto alta che fa pensare alla sostituzione finale, e il limite di 18.000 km in caso di restituzione, un po’ pochi per una ibrida.

In sintesi