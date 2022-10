La crisi dell’auto si riflette anche sull’usato. Se il nuovo sta lentamente risalendo la china negli ultimi mesi (anche se il risultato dei primi 9 mesi 2022 è negativo rispetto al periodo 2021), il mercato delle vetture usate continua a precipitare.

I dati ACI evidenziano un crollo dei passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) del 14% a settembre 2022 rispetto allo stesso mese 2021. E non va meglio sul fronte delle radiazioni: in questo caso è -31,2% in confronto all’anno scorso.

Benzina e diesel restano le preferite

Entrando nel dettaglio dei dati a nostra disposizione, ogni 100 vetture nuove a settembre ne sono state vendute 233 di seconda mano (205 di media nei primi nove mesi dell’anno).

In quest’ultimo caso, l’analisi riguarda sia i passaggi tra privati che le minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) A livello di alimentazioni, è evidente la supremazia delle motorizzazioni diesel e benzina che insieme costituiscono circa l’85-90% del mercato.

Nei passaggi tra privati, comunque, entrambi questi motori sono in calo, mentre cresce la quota di ibride a benzina, anche tenendo in considerazione le minivolture. Segnali in crescita anche per elettrico e ibride a gasolio, anche se entrambe occupano una quota minima rispetto al resto del mercato.

Passando alle radiazioni, il -31,2% fa segnare un nuovo record negativo per il mese di settembre da quando sono è stata avviata la raccolta dati nel 1996. Ricordiamo che la radiazione è una pratica tramite la quale una vettura viene cancellata dal PRA. Ciò avviene per l’esportazione all’estero, per la demolizione o per la distruzione o incendio del veicolo.

In sostanza, il dato negativo suggerisce che in Italia sono presenti sempre più auto vecchie, poco sicure (almeno rispetto agli standard di sicurezza delle auto nuove) e più inquinanti.

Passaggi di proprietà al netto delle minivolture

Quota settembre 2021 Quota settembre 2022 Variazione Benzina 39,6% 37,6% -9,2% Diesel 47,9% 46,1% -17,2% Ibrido benzina 2,6% 3,1% +5,8% Ibrido diesel 0,3% 0,4% +1,3% Elettrico 0,3% 0,4% +14,5%

La situazione Regione per Regione

I numeri sono negativi in tutte le Regioni sia per quanto riguarda le radiazioni che per i passaggi di proprietà. Il crollo delle auto usate, comunque, riguarda meno le Regioni del Nord, con la Lombardia che è la "migliore" con un -8,3% nei volumi complessivi del 2022 rispetto al 2021.

Al tempo stesso, al Centro-Sud c'è stata una contrazione mediamente minore delle auto radiate. In tante di queste Regioni, però, il calo dei passaggi di proprietà è più alto rispetto alla media nazionale.