Ford è Official Car delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Per l'edizione 2022 del torneo Under-21 internazionale di tennis, dall'8 al 12 novembre a Milano, il Brand dell'Ovale Blu mette a disposizione degli atleti la propria gamma elettrificata e il crossover elettrico Mustang Mach-E.

Proprio il primo SUV a zero emissioni della Casa, in occasione dell'evento, è esposto all'Allianz Cloud di Milano e può essere provato per 48 ore nella propria vita quotidiana aderendo al programma “2Day Drive Mustang Mach-E”.

Insieme per il futuro

Negli anni il mondo del tennis è profondamente cambiato, diventando uno degli sport con il più basso livello di emissioni di CO2 in atmosfera. Proprio questa importante partnership per le ATP Finals arriva, quindi, in un momento storico decisivo per il torneo, che ha come obiettivo quello di diminuire ulteriormente il proprio impatto ambientale entro il 2025.

Un'idea che sembra andare di pari passo ai piani di Ford, che, entro il 2030, ha in programma la commercializzazione di una gamma di vetture esclusivamente elettriche, con l’obiettivo di diventare 100% carbon neutral entro il 2035, anche per quanto riguarda fornitori e logistica di componenti.

Parlando proprio della Mustang Mach-E, si tratta del primo crossover elettrico della Casa. Disponibile in diverse versioni, con trazione integrale o posteriore, offre fino a 487 CV sulla più potente GT e fino a 610 km di autonomia nella versione Extended Range a trazione posteriore con batteria da 98 kWh e 286 CV. I prezzi in Italia partono dai 62.650 euro necessari per portarsi a casa quest'ultima fino agli 84.250 euro per la Extended Range GT AWD.

Il torneo

Se non conoscete le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, sono un torneo annuale di tennis con protagonisti i migliori otto giovani Under-21 della stagione ATP Tour. Fondato nel 2017, non è valido ai fini di punti per la classifica mondiale e le partite sono disputate con regole e sistemi di punteggio differenti rispetto agli standard. Il torneo è articolato in una fase a gironi e una fase successiva con semifinali e finale.

Fabrizio Faltoni, Direttore Generale e AD di Ford Italia ha commentato: