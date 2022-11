Quale scenario migliore se non il celebre Autodromo di Vallelunga "Piero Taruffi”, a pochi chilometri da Roma, per presentare alla stampa, alle autorità e agli associati del Convention Bureau Roma & Lazio l’iniziativa "Lazio on the Road".

Promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con il Convention Bureau Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga, la strategia ha l’obiettivo di valorizzare il territorio facendo leva sul settore automobilistico, potenziando le strutture ricettive, le imprese locali, le eccellenze culturali e, più in generale, il turismo e l’indotto della regione.

L’automotive traina la ripartenza

Il programma di Lazio on the Road, come suggerisce il nome, fa perno sul settore automobilistico per sfruttare le potenzialità del territorio e, al contempo, rispondere alle necessità delle imprese operanti nell’ambito turistico, ancora in affanno dopo la pandemia.

In questo contesto, l’Autodromo di Vallelunga gioca un ruolo fondamentale come accentratore di attività e investimenti. Si tratta, infatti, di un circuito all’avanguardia, dotato anche di infrastrutture dedicate alle auto elettriche, di una pista offroad, di un centro congressi, di un centro di guida sicura e anche un’area archeologica interna, opportunamente valorizzata.

Non solo. Si trova a pochi chilometri dall’aeroporto di Roma-Fiumicino, in continua espansione e intensificazione dei suoi voli, e si colloca proprio nel centro dell’Europa, dunque facilmente raggiungibile. Ha, perciò, tutte le carte in regola per diventare un polo multifunzionale di caratura internazionale.

Non è un caso, infatti, che venga scelto da brand prestigiosi come Bentley, Porsche e Lamborghini (proprio qui abbiamo provato la nuova Urus Performante).

Attraverso l’iniziativa Lazio on the Road, sul territorio romano e laziale si ambisce perciò ad attirare sempre più Case auto, anche in occasione delle presentazioni e dei test drive di nuovi modelli.

Il video di lancio

In occasione della presentazione del progetto, è stato rilasciato un video che svela anche il testimonial ufficiale, Emanuele Pirro, ex-pilota di Formula 1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans.

Il territorio fa sistema

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato i principali attori coinvolti nell’iniziativa, a cominciare dall’Assessore al Turismo ed Enti Locali della regione Lazio Valentina Corrado, il Presidente del Convention Bureau Roma & Lazio Stefano Fiori, il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, il Presidente ACI Vallelunga SpA Carlo Alessi, il Presidente della Sezione Industria e Turismo e Tempo Libero, Fausto Palombelli, e il Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli.

Ha commentato l'Assessore al Turismo e Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado:

"Abbiamo promosso un progetto capace di raccontare il potenziale del nostro territorio con attività di promozione ed experience altamente emozionali. Attraverso una campagna di comunicazione online e offline sui media italiani ed esteri e articolato con fam trip, road show e iniziative legate alle fiere del turismo e della meeting industry, la Regione Lazio intende integrare maggiormente la filiera turistica con gli altri comparti economici territoriali e attrarre nuovi e crescenti target di mercato capaci di rafforzare e riqualificare l’offerta turistica della destinazione Lazio. Porteremo il prodotto all’estero, verso Paesi che ospitano gli headquarter delle principali aziende automotive e verso le ppiù importante agenzie internazioni di settore, intercettando il segmento business automobilistico l’internazionale per stimolare gli investimenti nel Lazio".

Ha aggiunto Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'ACI: