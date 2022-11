Prima di vedere una Range Rover elettrica bisognerà aspettare un po’ di tempo. Nel mondo, però, c’è chi è impaziente e ha un budget molto importante, soprattutto se si tratta di trovare l’auto giusta da “abbinare” al proprio yacht di lusso.

Su queste premesse, l’inglese Lunaz ha creato su commissione due esemplari di “electromod” (restomod in salsa elettrica) basati sulle classiche Range Rover, pronti ad adattarsi alla movida di Long Island e del Principato di Monaco.

Lusso moderno e gusto classico

La prima Range Rover è stata modificata in formato Safari, con la parte posteriore che è stata trasformata in un vero e proprio salotto ispirato al mondo della nautica. Se esternamente, infatti, il fuoristrada è molto fedele alle linee originali, dentro si trovano lusso e tanta modernità.

Ora, la Range Rover può ospitare comodamente fino a otto passeggeri, con rivestimenti in pelle azzurra e il pavimento in legno Mocca Walnut che rendono l’atmosfera davvero glamour. Anche la plancia ha ricevuto un nuovo look, con uno schermo dell’infotainment e una postazione di ricarica per vari dispositivi.

Oltre alla Safari, Lunaz ha dato vita anche ad una Range Rover più conservatrice e pensata per essere guidata da un autista privato per l’80% del tempo a Montecarlo. Al di là della doppia tonalità della carrozzeria, la “Range” conquista gli occupanti offrendo sedili in pelle, un frigorifero, portabibite riscaldati e ventilati e un impianto audio da 1.300 watt.

Lunaz non ha rilasciato i dettagli tecnici delle motorizzazioni, né il prezzo previsto per le due Range Rover. In ogni caso, l’azienda specifica che le modifiche partono da 245.000 sterline (circa 280.000 euro) e che comprendono l’installazione di un doppio motore elettrico capace di produrre complessivamente 365 CV e 609 Nm.

Oltre al nuovo powertrain, sulla Range Rover elettrica sono state installate nuove sospensioni ed è stato aggiunto un impianto frenante ad hoc per recuperare energia.