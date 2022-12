La Lancia Ypsilon cambierà completamente volto e posizionamento sul mercato tra qualche anno. Intanto, però, il modello attuale viene ulteriormente affinato con il lancio del Model Year 2023. La city car riceve una dotazione ancora più completa, una nuova tinta e nuovi rivestimenti per l’abitacolo.

Già ordinabile in tutte le concessionarie, si può scegliere mild hybrid a benzina o a GPL.

Comfort tecnologici

Secondo la Casa, si tratta della “city car Lancia più connessa di sempre” ed effettivamente l’equipaggiamento è stato arricchito.

Ad esempio, sulla Ypsilon debutta il caricatore wireless per lo smartphone posizionato vicino alla leva del cambio, mentre sulla plancia si trova un display touch da 7” completo di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Inoltre, sul modello debutta la telecamera posteriore per migliorare le manovre in città e non solo.

Lancia Ypsilon ha ricevuto un restyling ad inizio 2021

Alla palette di colori si aggiunge il Verde Rugiada che, stando a Lancia, rinvia “alla natura e all’innovazione”. Gli interni ricevono nuovi rivestimenti blu per plancia e pannelli porta e inserti verdi su cambio, volante e cornici delle bocchette del climatizzatore. Il quadro strumenti ha una nuova grafica e i sedili presentano il rivestimento Seaqual Yarn, un materiale riciclato ricavato dalla plastica raccolta nel Mediterraneo.

Motori e proposte finanziarie

Nella gamma Ypsilon restano confermate la serie speciale Alberto Ferretti e la versione Silver, con quest’ultima che riceve una caratterizzazione nera sulla calandra, sulle cornici del logo e sulla parte bassa dei paraurti anteriore.

Sotto al cofano c’è una versione aggiornata del 1.0 tre cilindri mild hybrid a benzina da 70 CV ed è sempre disponibile la variante a GPL Ecochic da 69 CV.

Si può sempre scegliere tra una mild hybrid a benzina e una GPL

Lancia segnala che quest’ultima è disponibile con una proposta di finanziamento da 36 189 euro al mese (per 36 mesi), con anticipo di 3.070 euro e rata finale residua di 9.210 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,58%).

La mild hybrid si può acquistare in promozione con finanziamento FCA Bank e rottamazione da 13.350 euro oltre oneri finanziari (prezzo di listino originario di 15.150 euro). Qui non c’è anticipo, mentre le rate mensili sono 48 da 217 euro e la rata finale residue è di 6.633 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,32%). Entrambe le offerte sono valide fino al 31 dicembre.