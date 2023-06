Verrà probabilmente presentata nel corso delle prossime settimane la Kia Picanto restyling, versione aggiornata della piccola coreana, già oggi però possiamo vedere le prime foto ufficiali grazie agli scatti pubblicati sul profilo Instagram Car Spying.

La Kia Picanto 2023 appare trasformata nelle forme e negli interni, dove si trova un arredamento che se per certi versi sembra familiare, ospita delle novità interessanti che rendono ancora più matura la "cugina" della Hyundai i10, protagonista anch'essa di un recente restyling.

Come cambia

Partiamo dagli esterni: la Kia Picanto restyling rispetta il nuovo linguaggio stilistico "Opposites United" della Casa, con linee che ricordano quelle di EV9, Sportage e Sorento. Un design decisamente più massiccio rispetto alla versione attuale frontale elaborato e il Tiger Nose che ai lati integra le luci LED.

Kia Picanto 2023 frontale Kia Picanto 2023 posteriore

Anche il posteriore cambia. Le luci continuano ad avere dimensioni importanti e sviluppo verticale, ma sul restyling della Picanto sono unite da una sempre più comune striscia luminosa che corre subito sotto il lunotto.

Kia Picanto 2023: interni e motori

Le foto pubblicate prima del debutto mostrano anche gli interni della nuova Kia Picanto, con un arredamento molto simile all'attuale ma reso ancora più tecnologico grazie all'adozione della strumentazione 100% digitale, il cui aspetto ricorda molto quella vista sulla Hyundai i10 restyling. Il monitor centrale dovrebbe mantenere la diagonale di 8" e ricevere un upgrade a livello di software, con nuove funzionalità e grafica.

Kia Picanto 2023 interni

Non ci sono ancora informazioni riguardanti i motori, ma la gamma dovrebbe riprendere quella della controparte firmata Hyundai: 1.0 MPI da 67 CV (anche GPL) o 1.0 T-GDI da 100 CV, probabilmente abbinato agli allestimenti più sportivi come il GT protagonista delle foto. Di certo non ci saranno versioni 100% elettriche: per quello Kia ha il brand EV.