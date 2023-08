Ci sono "treni" che passano una sola volta nella vita. Quante volte qualcuno ha esclamato questa frase, pensando a qualche occasione perduta che bisognava cogliere al volo. Occasioni che, appunto, difficilmente potranno essere rivissute, proprio come la possibilità di acquistare una delle rarissime Ferrari 250 GTO rimaste in circolazione.

Un esemplare, infatti, sarà messo in vendita a New York nel mese di novembre, con un prezzo stimato di 60 milioni di dollari. Potrebbe diventare la più costosa di sempre e potrebbe entrare a far parte di qualche collezione a dir poco unica. Ecco tutti i dettagli.

Una Ferrari iconica

Acquistare una Ferrari 250 GTO non è certamente una cosa per tutti. Si tratta di una delle rosse di Maranello più belle di sempre, nonché una di quelle che nel corso del tempo hanno collezionato più vittorie in diverse gare di livello internazionale.

Ferrari 250 GTO, la vista laterale

Per i pochissimi fortunati in grado di spendere 60 milioni di euro potrebbe, dunque, trattarsi a tutti gli effetti di uno di quegli acquisti che capitano una volta nella vita. Come anticipato l'auto sarà messa in vendita da RM Sotheby's a Novembre a New York, nel corso della tradizionale asta di arte moderna e contemporanea annuale.

Ferrari 250 GTO, il posteriore

Plurivittoriosa

Per rendere bene l'idea della rarità dell'auto in questione, Sotheby's ha spiegato che si tratta dell'unica 250 GTO di serie che in passato è ha gareggiato per la stessa Scuderia Ferrari, ma non solo.

Si tratta anche dell'auto che ha ottenuto la vittoria di classe e il secondo posto assoluto alla 1.000 km del Nurburgring del 1962, che ha partecipato nel corso dello stesso anno alla 24 ore di Le Mans, che si è piazzata al secondo posto nel Campionato Siciliano di Salita del 1965 e che è stata di proprietà del presidente del Ferrari Club of America per gli ultimi 38 anni.

Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi, per scoprire anche il prezzo di vendita da record, com'è facile attendersi da una delle auto più preziose al mondo.