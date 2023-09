"L'obiettivo del mio ministero è ridurre il numero di morti sulle strade italiane, perché 3.000 morti ogni anno è una strage inaccettabile". Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha anticipato l'arrivo nel prossimo consiglio dei ministri, in programma il 18 settembre, del testo definitivo del nuovo codice della strada.

Dopo mesi di stesure e revisioni la serie di norme che regolano la circolazione su strada, non solo delle auto, si appresa a diventare realtà. Ma quali saranno i principali cambiamenti?

Le strette

Per Salvini, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, il focus principale è quello relativo alla sicurezza, per tutti. "Per i neopatentati, pensiamo ai morti delle ultime ore, almeno per i primi anni di patente abbiamo previsto l'impossibilità di guidare auto di grossa cilindrata".

Già oggi i neopatentati, ovvero chiunque abbia ottenuto la patente da meno di tre anni, non possono guidare auto termiche con rapporto potenza/tara superiore ai 55 kW/t (ossia 55 kW per ogni tonnellata di peso compreso il conducente), con tetto massimo alla potenza di 70 kW. Limiti che si alzano per auto ibride plug-in ed elettriche. Resta quindi da capire cosa intende il ministro con il termine "grossa cilindrata".

"Aggiungiamo sanzioni più pesanti per chi viene trovato a guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga, l'uso del telefonino verrà sanzionato ed è fondamentale anche l'educazione a scuola. Sanzioni, controlli e mazzate per chi sbaglia, anche con il ritiro della patente anche in via definitiva per i fatti più gravi".

Il ministro sottolinea quindi la maggior severità delle sanzioni per gli automobilisti indisciplinati. Bisognerà anche trattare il tema dei controlli: il solo inasprimento delle pene infatti servirà a ben poco in mancanza di pattuglie sulle strade.

I più deboli

Il nuovo codice della strada prevede anche articoli dedicati ai monopattini - per i quali ci sarà l'obbligo di casco, assicurazione e targa - ad autovelox e altri sistemi di monitoraggio della velocità come Velocar e Tutor ("Basta pesare sulle tasche di automobilisti e motociclisti con multe e autovelox spesso posizionati solo per fare cassa e senza migliorare la sicurezza in strada" ha dichiarato mesi fa Salvini) e la revisione del taglio dei punti patente in caso di superamento dei limiti di velocità.