Il caro carburanti non si ferma più. Col petrolio ai massimi livelli dell’anno (a quasi 94 dollari al barile), i prezzi di benzina e diesel non accennano a diminuire. Anzi, fare il pieno all’auto costa ogni giorno di più. Compreso oggi.

E mentre gli automobilisti protestano e provano a fare economia, il Governo va alla ricerca di qualche soluzione. Una su tutti: un bonus carburanti da 150 euro destinato alle famiglie con Isee inferiore ai 15.000 euro.

I dettagli sono ancora da definire, sempre ammesso che la proposta arrivi al Consiglio dei ministri e ne superi l’esame. Ma se la misura venisse davvero approvata, quanto aiuterebbe gli automobilisti? In base ai nostri calcoli, per 1.173-2.325,5 km. Ecco perché.

Dalla Panda alla Polo

Immaginiamo di guidare quattro vetture (una per sistema di alimentazione, ovvero benzina, diesel, Gpl e metano) usufruendo già del possibile buono e misurando il numero di chilometri in più che faremmo.

Auto Carburante Prezzo di partenza Consumi reali in città Fiat Panda Benzina 15.500 € 15,6 km/l Dacia Duster Diesel 19.500 € 16,9 km/l Hyundai Bayon Gpl 21.000 € 11,1 km/l Volkswagen Polo Metano 25.400 € 17,2 km/kg

Fiat Panda Hyundai Bayon Volkswagen Polo Dacia Duster

Campioni della selezione sono perciò Fiat Panda a benzina, Dacia Duster a diesel, Hyundai Bayon a Gpl e Volkswagen Polo a metano; tutte auto economicamente sostenibili (più o meno) per famiglie con Isee da massimo 15.000 euro.

Carburante Prezzo (self service/minimo) Benzina 1,995 €/l Diesel 1,922 €/l Gpl 0,716 €/l Metano 1,392 €/kg

I calcoli poggiano invece sui prezzi al self service (o comunque più bassi) dei carburanti di oggi (15 settembre 2023) riportati da Quotidiano energia (Qe) e sui consumi reali in città rilevati da Motor1 durante le prove sul percorso Roma-Forlì. Vediamo quindi i risultati, riportati qui sotto in tabella.

I risultati

Auto Percorrenza in più Fiat Panda 1.173 km Dacia Duster 1.318 km Hyundai Bayon 2.325,5 km Volkswagen Polo 1.853,5 km

Per completezza, facciamo anche notare che, secondo uno studio Unrae basato su dati raccolti nel 2021, ogni automobilista italiano percorre una media di 6.680 km all’anno, mentre ogni vettura viaggia per circa 10.712 km.