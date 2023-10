Alla 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, in programma dal 26 al 29 ottobre a Bologna Fiere, partecipano numerose case auto. Tra queste non manca Volvo, che dopo diversi anni torna a fare visita alla kermesse delle auto di ieri con alcuni concept unici.

Gli esempi di sicurezza ed efficienza

La casa svedese ha deciso di esporre nel polo fieristico emiliano i suoi due concept più importanti: la VESC (Volvo Experimental Safety Car) e la ECC (Environmental Concept Car).

Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di due auto realizzate dagli ingegneri della casa per portare su strada, prima nel 1972 e poi nel 1992, le ultime tecnologie in fatto di sicurezza ed efficienza.

Volvo VESC (1972)

La VESC in particolare è l'auto che oltre 50 anni fa ha presentato al pubblico globale le cinture di sicurezza anteriori elettroniche, chiamate semi-passive, cioè le stesse che oggi equipaggiano tutte le auto moderne con sistema di pretenzionamento automatico.

Ma non solo. Al tempo, infatti, è stata anche la prima auto dotata di airbag per il guidatore e per il passeggero anteriore, nonché di airbag per i passeggeri posteriori, integrati per la prima volta nella cappelliera e abbinati agli innovativi poggiatesta regolabili e retrattili.

L'ECC, invece, è l'auto che 30 anni fa, nel 1992, ha portato su strada l'innovativo motore con turbina a gas, abbinato a un pacco batterie per generare la trazione elettrica. Tra le sue particolarità c'erano anche gli interni, realizzati con materiali ecologici riciclati dalla demolizione di altre auto Volvo.

Volvo ECC 1992

Le nuove

L'occasione della fiera è valida non solo per ripercorrere la storia della casa, ma anche per guardare dal vivo e da vicino le ultime produzioni scandinave, esposte nel padiglione al fianco dei concept appena descritti.

Parliamo per esempio delle nuove Volvo EX30 ed EX90, rispettivamente l'auto più piccola e l'auto più grande del listino attuale dell'azienda.

Entrambe sono state scelte dalla casa per dimostrare con i fatti che le Volvo di ieri, di oggi e di domani sono frutto dello stesso DNA, sebbene declinato in modo diverso a seconda delle epoche. Per saperne di più continuate a seguirci nei prossimi giorni, sul sito, sui nostri canali social e su YouTube.