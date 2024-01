Fra i nemici peggiori degli automobilisti europei da circa due anni, i prezzi dei carburanti vivono una fase di saliscendi che dà poco ossigeno alle tasche. I pieni all’auto, infatti, costano ancora troppo rispetto a qualche tempo fa. E non solo per i rincari alle quotazioni internazionali del petrolio, ma anche perché le tasse continuano a pesare sui portafogli, soprattutto in alcuni Stati.

Già... ma quanto incide la componente fiscale sui prezzi di benzina e diesel in Europa? La risposta cambia da Paese a Paese, ma si può dire – in linea di massima – che i tributi valgono circa la metà della spesa sostenuta per ogni rifornimento. Vediamo nel dettaglio.

Come si compongono i prezzi dei carburanti

Per cominciare, ricordiamo come si compongono i prezzi dei carburanti. Sono quattro le voci da tenere a mente: accise, Iva, prezzo industriale e margine lordo. Le prime sono tasse introdotte su certi beni per finanziare determinate emergenze, diventate poi fisse; la seconda è la famosa “Imposta sul valore aggiunto”; la terza rappresenta i costi del petrolio e della sua raffinazione e la quarta è il guadagno dei distributori. In sintesi:

accise

Iva

prezzo industriale

margine lordo

I tributi sono rappresentati dalle prime due voci.

Un uomo fa rifornimento all’auto

Le accise sui carburanti in Europa

Giocando adesso con i numeri pubblicati dalla Commissione europea, scopriamo che le accise sulla benzina in Europa (compreso il Regno Unito) valgono in media circa 55,5 centesimi al litro (cent/l). Le punte minime e massime si toccano rispettivamente in Ungheria (33,6 cent/l) e Olanda (82,1 cent/l), con il nostro Paese secondo (72,8 cent/l).

Ecco perché, per contenere l’inflazione, la Banca d’Italia suggerisce di ridurre temporaneamente le accise sui combustibili fossili e aumentare i trasferimenti alle famiglie più povere.

Tutti gli altri dati sono riportati invece nella tabella seguente, dove si vede che i Paesi sopra la media sono 13 e quelli sotto sono 15.

Paese Accise sulla benzina (€/l) Olanda 0,821 Italia 0,728 Finlandia 0,722 Grecia 0,713 Francia 0,691 Irlanda 0,656 Germania 0,654 Portogallo 0,647 Regno Unito 0,632 Danimarca 0,626 Svezia 0,604 Belgio 0,6 Estonia 0,563 Media Ue + UK 0,555 Malta 0,549 Slovacchia 0,543 Lettonia 0,518 Lussemburgo 0,516 Croazia 0,512 Repubblica Ceca 0,5 Austria 0,489 Spagna 0,472 Lituania 0,466 Slovenia 0,445 Cipro 0,439 Romania 0,369 Bulgaria 0,363 Polonia 0,357 Ungheria 0,336

Passando al diesel, la media arriva invece a 44,8 cent/l, con l’Ungheria sempre al minimo (30,9 cent/l) e il Regno Unito tristemente primo (63,2 cent/l), seguito ancora dall’Italia (61,7 cent/l). Curioso il caso della Repubblica Ceca, dove non esistono accise sul gasolio, ma solo sulla verde.

Paese Accise sul diesel (€/l) Regno Unito 0,632 Italia 0,617 Francia 0,609 Belgio 0,6 Irlanda 0,555 Olanda 0,529 Finlandia 0,51 Portogallo 0,503 Malta 0,472 Germania 0,47 Slovenia 0,463 Media Ue + UK 0,448 Danimarca 0,436 Svezia 0,427 Lettonia 0,424 Grecia 0,422 Cipro 0,41 Croazia 0,406 Austria 0,405 Lussemburgo 0,404 Slovacchia 0,397 Spagna 0,379 Estonia 0,372 Lituania 0,372 Romania 0,338 Bulgaria 0,33 Polonia 0,315 Ungheria 0,309 Repubblica Ceca /

L’Iva sui carburanti in Europa

Riguardo all’Iva, tutti gli Stati adottano la stessa tassazione interna su benzina e diesel (a eccezione, anche in questo caso, della Repubblica Ceca). L’imposta più bassa è applicata in Lussemburgo (17%), mentre quella più alta si trova – con un testacoda – in Ungheria (27%). In maniera un po’ approssimativa, potremmo dire che l’Iva in Unione europea e Regno Unito viaggia su una media del 21,5%: i Paesi sopra e sotto questa cifra sono rispettivamente 11 e 17. L’Italia applica un’aliquota del 22%.

Paese Iva sui carburanti (%) Ungheria 27 Croazia 25 Danimarca 25 Svezia 25 Finlandia 24 Grecia 24 Irlanda 23 Polonia 23 Portogallo 23 Italia 22 Slovenia 22 Media Ue + UK 21,46 Belgio 21 Repubblica Ceca 21 Lettonia 21 Lituania 21 Olanda 21 Spagna 21 Austria 20 Bulgaria 20 Estonia 20 Francia 20 Slovacchia 20 Regno Unito 20 Cipro 19 Germania 19 Romania 19 Malta 18 Lussemburgo 17

I prezzi dei carburanti in Europa

Ma quali sono i prezzi dei carburanti attuali? Stando sempre ai numeri della Commissione europea, la benzina viaggia sulle medie di 1,67 euro al litro (€/l) – considerando tutti i 27 Stati membri dell’Ue – e di 1,72 €/l – contando solo i 19 Paesi dell’Area euro –. I rifornimenti più costosi sono quelli olandesi (1,89 €/l), mentre i più convenienti si trovano in Romania (1,33 €/l); Italia al settimo posto (e sopra le due medie) con 1,77 €/l.

Paese Prezzi della benzina (€/l) Olanda 1,888 Danimarca 1,845 Grecia 1,82 Francia 1,799 Finlandia 1,793 Germania 1,773 Italia 1,766 Media Ue (Eurozona) 1,718 Irlanda 1,716 Media Ue (27) 1,67 Svezia 1,668 Portogallo 1,641 Estonia 1,619 Belgio 1,605 Lettonia 1,584 Spagna 1,532 Slovacchia 1,529 Croazia 1,485 Austria 1,478 Polonia 1,464 Repubblica Ceca 1,463 Lussemburgo 1,46 Lituania 1,439 Ungheria 1,43 Slovenia 1,415 Cipro 1,348 Malta 1,34 Bulgaria 1,332 Romania 1,331

E il diesel? Le medie dell’Europa politica e della sola Area euro sono rispettivamente di 1,64 €/l e 1,67 €/l, con Svezia e Malta in cima e in fondo alla classifica, a 2 €/l e 1,21 €/l, e l’Italia quinta e sopra il resto del continente, a 1,73 €/l.

N.B. prezzi aggiornati al 25 dicembre 2023