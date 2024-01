La Volkswagen Golf 2024 debutterà ufficialmente a fine gennaio, ma già al CES di Las Vegas (9 - 12 gennaio) si è mostrata - in versione GTI - anche se ancora camuffata. Le novità più importanti però non saranno all'esterno, dove troveremo leggeri aggiornamenti estetici, ma negli interni, protagonisti di un rinnovamento ben più profondo.

L'ottava generazione la Golf è stata infatti oggetto di critiche proprio per l'abitacolo, ritenuto non all'altezza, sia per quanto riguardava i materiali sia per ergonomia e sistema di infotainment. Così ecco arrivare le novità mostrate al CES 2024, con protagonista il monitor centrale più grande e con forma differente. Vediamo ora in anteprima le principali novità degli interni della Volkswagen Golf 2024.

Più facile

Partiamo proprio dal monitor centrale dell'infotainment, principale novità negli interni della Golf 2024. Sistemato a sbalzo e non più integrato nella plancia sarà disponibile in due differenti dimensioni: 10" per le versioni base e 13" - come nel caso delle foto che vi mostriamo - sugli allestimenti più ricchi. Ad animarlo ci penserà il nuovo software MIB 4, lo stesso visto su altre novità Volkswagen presentate di recente e destinato a trovare spazio su tutti i futuri modelli, termici ed elettrici.

Volkswagen Golf 2024, il monitor centrale

L'interfaccia è nuova, integra diverse novità e promette di essere ben più fluida nella navigazione. La principale novità - protagonista della presentazione al CES 2024 - è l'integrazione con ChatGPT, chatbot di intelligenza artificiale in grado di rispondere con precisione a numerose domande e richieste.

Al di sotto del monitor centrale rimangono i comandi touch per climatizzatore e volume e finalmente saranno retroilluminati, così da essere gestibili anche al buio.

Golf Variant 2020, gli interni Volkswagen Golf 2024, gli interni

La strumentazione digitale rimane al suo posto, visualizzata su un monitor da 10" con numerose schermate che, nel caso della Volkswagen Golf 2024 vista a Las Vegas, anche con grafiche dedicate alla versione GTI.

Infine il volante che, come più volte promesso in passato dagli uomini di Volkswagen, torna ad avere pulsanti fisici e non più touch per gestire strumentazione digitale, infotainment e sistemi di assistenza alla guida. Sulla plancia di sinistra si trova ancora la penisola con i pulsanti - questa volta touch - per comandare luci, sbrina lunotto e parabrezza.

Volkswagen Golf 2024, il nuovo volante

A rimanere invariato è il tunnel centrale con il solito piccolo comando per il cambio automatico, il DSG doppia frizione 7 rapporti, il pulsante di accensione e spegnimento e i porta bicchieri. Sotto la console centrale si trova la piastra a induzione per la ricarica wireless dello smartphone, sotto la quale è presente una ventola per il raffreddamento, così da evitare surriscaldamenti della batteria.