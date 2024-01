È partito il countdown che porterà al 27 marzo e alla proclamazione dell'auto eletta World Car of the Year, riconoscimento internazionale che da 20 anni vede una giuria di più di 100 giornalisti di tutto il mondo (compreso il direttore di Motor1.com e InsideEVs.com Italia Alessandro Lago) premiare la miglior auto del mondo.

Dopo una pesante scrematura oggi sono state rese note le 10 finaliste che si contenderanno il premio, prese dalla lista di 65 modelli pubblicata lo scorso settembre. Purtroppo non ci sarà nemmeno un'italiana: Abarth 500e, Ferrari Purosangue e Maserati GranTurismo sono infatti rimaste fuori dall'elenco finale.

World Car of the Year 2024: le finaliste

Sono 4 le auto elettriche in finale, di cui una cinese, unica rappresentate del colosso orientale. Presente anche un fuoristrada duro e puro come il Ford Bronco, unico modello che rinuncia in toto a qualsivoglia tipo di elettrificazione. La proclamazione come detto è attesa per il 27 marzio 2024, in occasione della giornata di apertura del New York International Auto Show.

BYD Seal Ford Bronco

Al fianco del World Car of the Year 2024 si terranno anche premiazioni per varie categorie di auto, delle quali sono state pubblicate le liste delle 5 contendenti:

World Electric Vehicle 2024

BMW i5

Kia EV9

Mercedes EQE SUV

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

World Luxury Car 2024

World Performance Car 2024

BMW M2 Ferrari Purosangue

World Urban Car 2024