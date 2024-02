È sempre importante controllare e cambiare regolarmente l'olio. Dopo tutto, è la linfa vitale del motore, responsabile della lubrificazione della complessa combinazione di pezzi metallici che lavorano insieme per muovere l'auto.

Un olio troppo scarso può essere catastrofico, ma anche una quantità eccessiva è altrettanto dannosa, come dimostra questo smontaggio di un motore Jaguar troppo pieno.

La video prova

Eric del canale YouTube I Do Cars è riuscito a mettere le mani su un V6 sovralimentato da 3,0 litri di una berlina Jaguar XE del 2017 che si è guastato a causa di un grave eccesso di olio.

Secondo il centro di recupero che ha venduto il motore, quando è stato svuotato sono usciti nove litri di olio dalla coppa. La capacità massima di questo motore, pensate, è di soli 5,7 litri!

Le scaglie di metallo nel filtro dell'olio e i segni nei perni delle camme indicano un danno catastrofico nel blocco.

Il V6 sovralimentato da 3,0 litri smontato

Una volta tolte le teste, Eric scopre che i due pistoni più avanzati non sono più fissati correttamente all'albero motore e sono entrati in contatto con la testa, cosa che non dovrebbe accadere durante il normale funzionamento.

Togliendo le coppe dell'olio si capisce perché i pistoni sono allentati: c'è una tonnellata di materiale lacerato dei cuscinetti di biella, compresi alcuni pezzi giganti. Togliendo i pistoni si scopre, poi, un mucchio di metallo bruciato alla base delle bielle e tantissimi danni alle pareti dei cilindri.

Un esempio da NON seguire

Ora sappiamo che quando un motore è sovraccarico di olio l'albero a gomiti spruzza quello in eccesso nel basamento e lo trasforma in schiuma che a sua volta, quando viene aspirata nella pompa dell'olio, si arena al punto da non poter più lubrificare il metallo. Il risultato è un pericoloso mix di attriti e calore.

Ci auguriamo quindi che la distruzione di questa Jaguar V6 possa essere d'esempio, per non incorrere mai in simili problemi.