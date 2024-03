Una delle più grandi collezioni di auto del Sudafrica era quella di Louis Coetzer, un noto appassionato del Paese che nel corso del tempo ha accumulato nei suoi tanti capannoni oltre 600 esemplari.

Dopo essere venuto a mancare nel 2021, a seguito di un incidente accorso insieme alla moglie, diverse sue auto sono state vendute all'asta dai figli e dagli eredi. Una parte della collezione, però, è rimasta nascosta fino a febbraio 2024, quando è stata svelata per la prima volta.

Si tratta di circa 200 auto, tra Porsche, Mercedes e Nissan, che l'appassionato aveva acquistato con l'intenzione di restaurare e che presto potrebbero essere distrutte.

Tante auto non marcianti

In base a quanto dichiarato dall'azienda incaricata della vendita, Creative Rides Classic & Collectibles Auctions, almeno 60 delle 200 auto svelate nel 2024 dagli eredi di Louis Coetzer sarebbero in condizioni precarie.

Per capire cosa ne sarà possiamo ripercorrere ciò che è successo al resto della collezione nel 2021. Tre anni fa, infatti, circa 140 auto erano state vendute all'asta, ma altre 60 erano state pressate nei mesi successivi, dopo non aver raggiunto offerte sufficienti alla vendita.

La collezione di auto del noto appassionato Louis Coetzer

In base a quanto dichiarato da Joff van Reenen, direttore delle aste di Creative Rides Classic & Collectibles Auctions, questa nuova vendita sarà gestita in modo leggermente diverso.

La maggior parte delle auto, infatti, sono progetti di restauro non conclusi o nemmeno iniziati, che dunque potrebbero finire sotto la pressa, o rottamati, se non venduti nei tempi previsti.

Alcuni esemplari unici

Tra le auto più interessanti che andranno all'asta questo mese ci sono alcune Holden Belmont con motori a sei cilindri in linea, una Nissan Skyline R31 a quattro porte costruita esclusivamente per l'Oceania e il Sudafrica, alcune rarissime Toyota Corona, due Opel Olympia, diverse Chevrolet Impala e, naturalmente, uno grande assortimento di Mercedes-Benz.

Tutti i 334 lotti posso essere visti sul sito di Creative Rides e la vendita avverrà dal 25 marzo al 4 aprile.