Un viaggio indietro nel tempo fino al 2008. E' quello l'anno in cui Bugatti ha realizzato questi modelli in scala per la Chiron che adesso ha deciso di svelare. All'epoca, l'onnipotente Veyron era in produzione da soli tre anni, ma i lavori per la sua sostituzione erano già in corso.

Nel 2016 il progetto finale ha debuttato al Salone di Ginevra ed è nata così la Chiron che tutti conosciamo.

E se fosse stata così?

Un'anticipazione dell'aspetto della vettura è stato dato al Salone di Francoforte nel 2015, dove Bugatti ha esposto la Vision Gran Turismo.

Le immagini che invece vedete qui sotto sono quelle che il marchio di Molsheim ha portato alla luce sono adesso e riguardano le prime proposte di design che risalgono già a 16 anni fa. Queste piccole immagini ritraggono modelli in scala 1:4 realizzati in passato, circa due anni prima dell'uscita della Veyron Super Sport da record.

A proposito della Veyron, si può notare la sua influenza nel design posteriore di alcuni dei modelli in scala, caratterizzato da fanali posteriori quadrangolari. Una delle proposte di design lasciate in sospeso prevedeva infatti fanali posteriori curvi montati agli angoli della parte posteriore.

I modelli in scala 1:4 realizzati in passato

È facile osservare quanto Bugatti abbia sperimentato con le luci posteriori, che variano da forme a "C" ed esagonali a forme rotonde sovrapposte. Si può anche notare una prima versione della sottile striscia orizzontale a LED di cui è dotata la Chiron. Bugatti si è infatti davvero sbizzarrita con i fari, includendo doppie strisce verticali e varie altre forme che non sono state selezionate.

Se c'è una cosa che i modelli in scala hanno in comune è il design delle ruote. È interessante notare che non tutte le proposte di design incorporano la caratteristica "linea Bugatti" a forma di C. In alcune vetture mancano anche le pinne centrali anteriori e posteriori.

Perché Bugatti sta rivelando queste immagini?

La risposta si trova presso il National Automuseum The Loh Collection che organizzerà un seminario di due giorni sull'evoluzione del design della hypercar. Saranno esposti al pubblico disegni e foto mai visti prima dei progetti ideati dal 2004 al 2023 e l'ex capo del design Bugatti, Achim Anscheidt, sarà presente per fornire una lezione di storia su come è nata la Chiron.

L'evento, che si terrà a Dietzhölztal, in Germania, dall'8 al 9 novembre e al seminario parteciperà anche l'amministratore delegato di Bugatti Rimac, Mate Rimac.