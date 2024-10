A partire dal 15 ottobre e fino al 15 novembre inizia il periodo in cui si possono rimontare le gomme invernali sulla propria auto, ovvero quelle caratterizzate dalla dicitura del fiocco di neve e della montagna.

Come ogni anno, da questa data ha inizio il periodo di "cuscinetto" o transizione, che si concluderà il 15 novembre allo scoccare dell'obbligo, principalmente imposto sulle autostrade e sulle strade ad alto scorrimento, oltre che sui passi. Ricordiamo brevemente cosa c'è da sapere.

Più sicurezza in generale

Montare gomme invernali sulla propria auto, come ricordiamo ormai da molti anni, è una questione di sicurezza non solo in caso di neve o fango sulla strada, ma anche in caso di semplice pioggia.

Come pneumatici studiati per condizioni meteorologiche non ideali, infatti, le gomme invernali offrono una sicurezza in più anche con manto stradale bagnato o viscido, soprattutto in quelle Regioni italiane dove la temperatura è solitamente vicina allo zero termico durante i mesi più freddi.

Le catene da neve, l'alternativa legale al doppio treno di gomme o a pneumatici 4 stagioni, sono invece utili in situazioni di abbondante neve o fondi pesantemente ghiacciati e convengono a chi vive in zone particolarmente calde o marittime come elemento da tenere nel bagagliaio per eventuali controlli.

La dicitura M+S (Mud and Snow) e il simbolo di una montagna con all’interno un fiocco di neve sulle gomme invernali

Obbligo gomme invernali, dove?

Dove è obbligatorio circolare con le gomme invernali? Praticamente tutte le regioni italiane hanno ordinanze per le dotazioni invernali, a esclusione di Puglia, Basilicata e Sardegna. La Valle d'Aosta, invece, è l'unica regione dove l'obbligo è esteso su tutte le strade, mentre in Sicilia e Calabria l'ordinanza riguarda 1 provincia a testa, rispettivamente Messina e Cosenza.

Obbligo gomme invernali, chi può non montarle?

Se si è soliti percorrere strade in Province dove vige l'obbligo delle dotazioni invernali, per non dover installare le gomme invernali la propria auto deve essere necessariamente dotata o di pneumatici 4 stagioni adeguati alla circolazione invernale - dunque con codici di velocità e peso come riportati a libretto e dicitura M+S con fiocco di neve - o di catene omologate nel bagagliaio.

Solo in questi casi è concesso circolare senza pneumatici specificamente invernali su strade che li richiedono.

Il battistrada di una gomma 4 stagioni omologata come invernale

Obbligo gomme invernali, le multe

Se si viene fermati dalle forze dell'ordine mentre si circola sprovvisti di dotazioni invernali (quindi gomme invernali, catene da neve o gomme 4 stagioni con dicitura M+S e fiocco di neve) su strade dove vigono ordinanze sull'obbligo di gomme invernali scatta la multa: da 39 a 159 euro e all'interno di centri abitati, da 80 a 318 euro fuori dai centri abitati. In caso di recidiva c'è un aumento di 85 euro della sanzione, assieme alla decurtazione di 3 punti sulla patente.