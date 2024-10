Tanto rumore per nulla? Probabilmente no, perché l’ormai famoso riallineamento delle accise su benzina e diesel, alla fine, dovrebbe farsi. Non sappiamo quando, ma l’hanno promesso i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, ricordando che l’aliquota sul gasolio, inferiore a quella sulla verde, rientra fra i “sussidi ambientalmente dannosi” e serve un pareggio per evitare procedure d’infrazione dell’Italia di fronte all’Unione europea.

Il discorso è però rimandato, visto che il Consiglio dei ministri (Cdm) di martedì 15 ottobre ha approvato, in via preliminare, un “decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise” che riguarda solo alcol, tabacchi, energia e oli lubrificanti.

Quando arriverà il suo momento, la convergenza delle imposte si presenterà – spiega il viceministro Rixi a Il Sole 24 Ore – come “una via mediana, cioè diminuire il costo della benzina e aumentare il costo del gasolio, quindi un’operazione a zero, che vorrà dire 1 centesimo al litro all’anno per cinque anni in aumento o in diminuzione”. Ma quanto spenderebbero di più o di meno gli automobilisti per un pieno all’auto? Quasi 3,5 euro. Vediamo.

Accise e prezzi dei carburanti di oggi

Per capire i numeri (anzi, il numero), facciamo un esempio considerando la prevista evoluzione delle accise e i prezzi dei carburanti di oggi (mercoledì 16 ottobre) applicati a una delle vetture più vendute in Italia con motore sia benzina che diesel: la Volkswagen T-Roc.

Accise Prezzi dei carburanti Auto Benzina

0,728 €/l

Diesel

0,617 €/l Benzina self-service

1,771 €/l

Benzina servito

1,913 €/l

Diesel self-service

1,657 €/l

Diesel servito

1,799 €/l Volkswagen T-Roc,

con serbatoio da 50 litri

Un pieno al SUV tedesco costa ora da 83 a 96 euro circa, in base a motorizzazione e tipo di rifornimento (self-service o servito).

Auto Costo del pieno

(oggi) Volkswagen T-Roc Benzina self-service

88,55 €

Benzina servito

95,65 €

Diesel self-service

82,85 €

Diesel servito

89,95 €

Volkswagen T-Roc

L’annunciato riallineamento porterebbe entrambe le accise a 67 centesimi al litro (più precisamente 0,673 €/l), con un aumento per il diesel e una diminuzione per la benzina di 0,55 centesimi al litro (0,0555 €/l), per un totale di 1 centesimo al litro (0,111 €/l). Nel ricalcolare poi i prezzi dei carburanti, va anche inclusa l’Iva.

Accise riallineate Prezzi dei carburanti ricalcolati Benzina e Diesel

0,673 €/l Benzina self-service

1,703 €/l

Benzina servito

1,845 €/l

Diesel self-service

1,725 €/l

Diesel servito

1,867 €/l

Alla fine, ecco come cambierebbe la spesa di un automobilista con una Volkswagen T-Roc. Il costo varia sempre di 3,4 euro, in positivo (cioè come risparmio) per chi guida una vettura a benzina, o in negativo (come aumento) per chi guida una vettura a diesel. Le soglie passano infatti a circa 85-93 euro. Adesso è questione di tempo.