Lamborghini Temerario Tettonero (2026): rigorosamente bicolore

Lamborghini ha presentato una nuova edizione speciale della supersportiva, la Temerario Tettonero. Questa variante, sviluppata dal reparto di design Lamborghini Centro Stile, si distingue per un concetto di design bicolore.

Basandosi sull'approccio di una Capsule Collection, presentato per la prima volta con l'Urus SE alla Milan Design Week 2026, la serie speciale della Temerario utilizza contrasti cromatici mirati per mettere in risalto le forme della carrozzeria del modello.

Nero e colori vivaci

Per l'esterno sono disponibili cinque diverse verniciature tra cui Giallo Inti, Arancio Xanto, Blu Cepheus, Verde Scandal e Viola Pasifae. Tutte le varianti cromatiche sono abbinate di serie a elementi in colorazione Nero Noctis. Questo tono scuro si estende sul cofano anteriore e sulla parte del tetto del veicolo.

3 Fonte: Lamborghini

Inoltre, è possibile scegliere accenti di colore sui paraurti e sullo splitter anteriore della Temerario. Dettagli sul diffusore posteriore, il logo del marchio e componenti nell'area della copertura del motore riprendono anch'essi il design bicolore. Parti aggiuntive come le minigonne anteriori e posteriori, le calotte degli specchietti esterni e i cerchi in lega sono realizzati in nero lucido.

Bicolore anche dentro

All'interno, la linea bicolore continua. I sedili e i rivestimenti sono in pelle nera del tipo Nero Ade e presentano una trapuntatura a motivo esagonale. Le cuciture a contrasto grigie sono di serie, mentre opzionalmente si possono scegliere cuciture nel tono della verniciatura esterna.

Lamborghini Temerario Tettonero (2026) Foto di: Lamborghini

Sui poggiatesta è presente il logo del produttore ricamato. Sui pannelli delle porte sono apposte iscrizioni specifiche, e sulla parete posteriore dell'abitacolo è presente un ricamo bicolore che raffigura la silhouette posteriore del modello. Per identificare la serie limitata, sul lato del conducente viene montata una targhetta numerata in carbonio opaco.

La base tecnica del Lamborghini Temerario rimane invariata. La motorizzazione è costituita da un nuovo motore V8 biturbo da 4,0 litri, combinato con tre motori elettrici. La potenza di sistema del propulsore ibrido è di 920 CV, mentre il motore a combustione raggiunge regimi massimi fino a 10.000 giri al minuto.