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Gli interni della Chery Tiggo 8, un salotto per sette
Schermo da 15,6", sette posti e una poltrona con poggiagambe e massaggio: scopriamo come sono gli interni della Tiggo 8.
Foto di: Chery
Alberto Carmone
Di: Alberto Carmone
17 nov alle 07:00
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La Chery Tiggo 8 si prepara al debutto italiano con un abitacolo pensato soprattutto per le famiglie. Il SUV plug-in hybrid cinese propone infatti sette posti di serie, una plancia digitale e dotazioni di comfort che, sulla versione più ricca, comprendono persino un supporto per le gambe e le funzioni di massaggio per il passeggero anteriore.
La gamma si divide negli allestimenti Pure e Premium. Saliamo a bordo per scoprire come cambiano tecnologia, rivestimenti e praticità.
Chery Tiggo 8 (2026), la plancia
Il centro dell’abitacolo della Chery è il touchscreen da 15,6" con risoluzione 2,5K, collocato in posizione rialzata sulla plancia. Davanti al conducente trova invece posto una strumentazione digitale da 10,25", separata dallo schermo principale.
L’impostazione riduce la presenza dei tasti tradizionali e concentra numerose funzioni nell’infotainment. La piattaforma Qualcomm utilizza un processore della famiglia 8155, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless permettono di collegare lo smartphone senza cavo. È presente anche una base di ricarica wireless da 50 W.
Già sulla Pure troviamo il climatizzatore automatico bizona con filtro N95 e la telecamera a 540 gradi. Quest’ultima combina la vista panoramica con una ricostruzione virtuale dell’area sotto la vettura: una soluzione utile per valutare ostacoli e ingombri durante le manovre.
La Premium aggiunge l’head-up display con realtà aumentata, che porta le informazioni principali nel campo visivo del conducente, e un impianto audio a dodici altoparlanti. L’illuminazione ambientale accompagna invece il disegno avvolgente della plancia e dei pannelli porta.
Chery Tiggo 8 (2026), materiali e finiture
La Tiggo 8 cerca un’immagine più vicina a quella di un salotto che a un abitacolo essenziale. Le superfici rivestite attraversano la plancia e proseguono sulle portiere, mentre le finiture decorative e la luce diffusa contribuiscono a rendere l’ambiente più accogliente.
Chery Tiggo 8, la console centrale
Foto di: Chery
In generale, i materiali sono perlopiù morbidi, mentre le differenze più concrete tra gli allestimenti riguardano comunque i sedili. Il riscaldamento anteriore è presente già sulla Pure, mentre la Premium aggiunge la ventilazione, le regolazioni elettriche e, per il passeggero, supporto per le gambe e massaggio.
Sulla versione superiore arrivano inoltre il volante e i sedili posteriori riscaldabili.
Chery Tiggo 8 (2026), abitabilità e bagagliaio
Con 4,73 metri di lunghezza e 2,71 m di passo, la Tiggo 8 ospita tre file secondo lo schema 5+2. I due posti aggiuntivi permettono di trasportare più persone all’occorrenza, mentre ripiegandoli si privilegia lo spazio per i bagagli.
Chery Tiggo 8, un dettaglio del bagagliaio
Foto di: Chery
La Premium aggiunge il tetto panoramico apribile, che aumenta la luminosità dell’abitacolo, e il portellone elettrico, utile quando si arriva all’auto con borse o valigie in mano.
La capacità di carico è compresa tra 494 e 1.022 litri, mentre abbattendo tutti i sedili si sfiorano i 2.000 litri.
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Fotogallery: Chery Tiggo 8, interni e bagagliaio
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Fonte: Chery
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