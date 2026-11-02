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L'autocarro diesel di Katay a Ecomondo 2026

A Rimini il marchio di veicoli commerciali EVO espone K35 Diesel e l’intera gamma bifuel ed elettrica per il trasporto leggero

Katai 35 C
Foto di: Katai
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 16:30

Katay porta a Ecomondo 2026 l'anteprima nazionale del K35 Diesel, nuovo autocarro che entrerà in gamma a breve e al quale seguirà anche una versione van. L'appuntamento, dal 3 al 6 novembre a Rimini, è l'occasione per il marchio di veicoli commerciali del gruppo EVO per mostrare l'intera gamma, divisa tra motorizzazioni bifuel e versioni elettriche.

Il nuovo K35 Diesel

Il K35 Diesel arriva concambio manuale a 6 marce, trazione posteriore e un motore diesel abbinato a un telaio a longheroni ad alta resistenza. L'impostazione meccanica è ottimizzata per i consumi e per la gestione dei carichi pesanti, con aderenza e spinta garantite anche a pieno carico.

Katai 35 C

Katai 35 C

Foto di: Katai

Il mezzo si rivolge a diversi settori professionali, dalla logistica urbana all'edilizia fino ai servizi di emergenza. Alla versione autocarro farà seguito, in un secondo momento, anche una variante van, pensata per ampliare le possibilità di impiego dello stesso pianale.

La gamma Katay in mostra

Al fianco del K35 Katay porta a Ecomondo 2026 l'intera gamma a partire dal Katay 24 C, il modello più compatto della gamma e nato per muoversi agilmente in città, completo di interni ergonomici, sistemi di sicurezza e la giusta dose di tecnologie. Il Katay 35 C è invece un light truck con trazione posteriore e ruote gemellate, pensato per artigiani e professionisti che hanno bisogno di portata ampia e guida stabile.

Katai 16

Katai 16

Foto Di: Katai
Katai 35 C

Katai 35 C

Foto Di: Katai

Il Katay 16 EV è la proposta a zero emissioni del marchio, con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che consente la circolazione nelle ZTL. Il Katay 35 D ha invece un telaio flessibile pensato per allestimenti personalizzati, dal furgone box al cassone ribaltabile, fino ai veicoli refrigerati e alle officine mobili.

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