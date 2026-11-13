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La Forza scorrerà potente in Aston Martin

La Casa inglese annuncia una speciale partnership con Star Wars in occasione dei 50 anni dall'uscita del primo film

Foto di: Aston Martin

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

13 nov alle 10:00

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Cosa c'entrano Aston Martin e galassie lontane lontane? Fino a oggi nulla: le auto di Gaydon sono sempre state con le ruote saldamente per terra. Ma per i 50 anni dall'uscita del primo film della saga di Star Wars (Guerre Stellari se preferite l'italiano) la Casa inglese ha deciso di legarsi all'universo creato da George Lucas, con una partnership speciale.

Aston Martin non è certo nuova al mondo del cinema - avete presente James Bond? - ma mai prima d'ora aveva fatto un salto nell'iperspazio. Il 2027 sarà la prima volta. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

Cosa bolle in pentola?

Lo stringatissimo comunicato stampa si limita a dire che "questa collaborazione unica celebrerà la maestria artigianale britannica nel settore del lusso e la narrazione cinematografica attraverso una serie di iniziative e collaborazioni che si protrarranno per tutto l'anno dell'anniversario".

Il video che annuncia la partnership tra Aston Martin e Star Wars

Iniziative e collaborazioni dunque: considerando il ritorno della trilogia originale nei cinema a partire da febbraio 2027, possibile che durante le premiere una flotta di Aston Martin possa presenziare. Magari con livree a tema, richiamando le iconiche navicelle di Star Wars come X-Wing, Tie-fighter e via dicendo.

Aston Martin contro Millenium Falcon

La parte più succosa però potrebbe essere un'altra: l'arrivo di una nuova Aston Martin, magari in tiratura ultra limitata, ispirata a Star Wars. E se la nuova sportiva si chiamasse Venator? Il nome è stato registrato nel 2024 dalla Casa inglese e riprende in pieno quello di un'astronave comparsa in Episodio III - La vendetta dei Sith e nella serie animata "The Clone wars".

Magari una versione più spinta della Aston Martin Valkyrie che, anche se non in grado di coprire la rotta di Kessel in 12 Parsec, potrebbe comunque essere una degna rappresentante della flotta di Star Wars.

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