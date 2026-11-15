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Audi 100, 50 anni fa nasceva il cinque cilindri di Ingolstadt

Nel 1976 debutta la seconda generazione della berlina tedesca, protagonista di una storia che ha segnato il futuro di Audi

Foto di: Motor1.com Deutschland

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Cristiano Fortini

15 nov alle 07:00

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Ci sono auto d'epoca che mettono d'accordo tutti, come la Fiat 500, il Volkswagen Maggiolino o la Mercedes Classe E W123. E poi ci sono modelli che, nonostante una storia importante, sono rimasti un po' in disparte. È il caso della seconda generazione dell**'Audi 100**, che si prepara a festeggiare i suoi 50 anni e che nasconde una particolarità interessante soprattutto sotto il cofano.

Facciamo un passo indietro. Nell'agosto del 1976, in Lussemburgo, Audi presenta alla stampa la seconda generazione della 100, identificata internamente con la sigla Tipo 43. Se la prima serie, la C1, si era guadagnata il soprannome di "Mercedes dei funzionari", con il nuovo modello la Casa di Ingolstadt punta decisamente più in alto.

L'obiettivo è sfidare direttamente due riferimenti del segmento, la Mercedes W123 e la BMW Serie 5 E12. A guidare questo percorso c'è Ferdinand Piëch, all'epoca responsabile dello sviluppo tecnico di Audi, che vede nella nuova 100 uno dei modelli fondamentali per rafforzare il prestigio del marchio.

Le linee chiare degli anni Settanta

I primi studi di design della seconda generazione dell'Audi 100 risalgono al 1972. Inizialmente, le proposte stilistiche riprendono ancora molti elementi del modello precedente, fino a quando, il 24 aprile 1974, viene approvato il progetto definitivo della C2. Il design esterno porta la firma di Hartmut Warkuß, destinato a influenzare lo stile di numerosi modelli Audi e Volkswagen negli anni successivi, fino agli anni '90.

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Fonte: Motor1.com Deutschland | F. Grass

La C2 si distingue per una carrozzeria dalle forme geometriche, caratterizzata da superfici regolari, linee rette e spigoli ben marcati. Il risultato è un aspetto sobrio e rigoroso, quasi austero. La particolare articolazione delle superfici separa visivamente la parte vetrata dell'abitacolo dalla carrozzeria, mentre la cosiddetta linea "Toronado", ispirata a un modello Oldsmobile, attraversa la fiancata e contribuisce a far apparire l'auto più bassa e slanciata.

Sulle versioni a quattro porte compaiono anche i finestrini posteriori triangolari, una soluzione ripresa dalla NSU Ro 80 e destinata a diventare uno degli elementi distintivi del design Audi. Al lavoro di Warkuß contribuisce anche Claus Luthe, entrato in Audi NSU nel 1971 e già protagonista dello sviluppo della celebre Ro 80.

Tra le novità tecniche della carrozzeria ci sono i parabrezza incollati, una soluzione che contribuisce ad aumentare la rigidità strutturale. Il cofano anteriore, con il suo profilo a freccia, viene invece studiato per facilitare l'installazione del futuro motore a cinque cilindri e migliorare al tempo stesso l'aerodinamica.

Costruzione leggera con tocco VW

Nell'autunno del 1974 il progetto della nuova Audi 100 è ormai definito. A differenza della prima generazione, la C2 non prevede una versione coupé. A raccoglierne idealmente l'eredità è la Porsche 924, un modello inizialmente sviluppato per Audi.

Alla berlina si affianca successivamente anche la variante Avant, caratterizzata dal portellone posteriore. Nel 1975 vengono invece abbandonati i piani per realizzare una Volkswagen di fascia alta, anche se alcuni dettagli della C2, come il profilo della carrozzeria e le maniglie delle portiere, ricordano ancora i modelli della Casa di Wolfsburg.

Audi 100 CD 5E (1979), la vista laterale

Foto di: Motor1.com Deutschland

Lunga 4,68 metri, l'Audi 100 C2 si distingue per un'aerodinamica particolarmente curata. Il coefficiente di resistenza (Cx) è di 0,36, un risultato notevole per la seconda metà degli anni '70. Anche il peso contenuto, inferiore a 1.200 kg, contribuisce a limitare i consumi e a rendere la berlina più brillante su strada.

Con questa generazione Audi abbandona definitivamente i richiami stilistici alla Mercedes che avevano caratterizzato la precedente C1, sviluppando un'identità più riconoscibile e autonoma, nella quale confluiscono anche alcune soluzioni ereditate da NSU.

La crisi petrolifera del 1973 influenza anche lo sviluppo tecnico della vettura. Audi punta infatti su una costruzione leggera, riuscendo a contenere il peso di circa 200 kg rispetto a molte concorrenti. Grande attenzione viene riservata anche alla sicurezza.

La struttura anteriore è progettata per deformarsi progressivamente in caso di collisione, assorbendo parte dell'energia dell'impatto. A questa soluzione si affianca un piantone dello sterzo "di sicurezza", progettato per ridurre il rischio di lesioni al conducente.

Il cuore del motore: nascita del cinque cilindri

Al debutto, l'Audi 100 C2 è disponibile con due motori a quattro cilindri, un 1.6 da 85 CV e un 2.0 da 115 CV. In fase di sviluppo viene presa in considerazione anche l'adozione di un motore rotativo Wankel, ma i costi di produzione troppo elevati portano ad abbandonare il progetto.

La vera novità arriva però con una soluzione inedita per la Casa di Ingolstadt: il cinque cilindri in linea. Un sei cilindri sarebbe stato troppo ingombrante e pesante per una vettura a trazione anteriore, mentre un quattro cilindri non avrebbe garantito la raffinatezza acustica desiderata per un modello di questa categoria.

Audi 100 CD 5E (1979), il motore

Foto di: Motor1.com Deutschland

Il cinque cilindri rappresenta quindi una via di mezzo. A sostenere questa scelta è Ferdinand Piëch, responsabile dello sviluppo tecnico di Audi dal 1975, che aveva già maturato esperienza con questa architettura durante il suo percorso professionale.

Il nuovo propulsore, identificato con la sigla EA828, deriva dal quattro cilindri EA827, già utilizzato su diversi modelli Audi e Volkswagen. Ne riprende numerose soluzioni costruttive, tra cui la distribuzione con albero a camme in testa comandato da cinghia dentata, ma introduce anche modifiche specifiche per ospitare il cilindro aggiuntivo.

Il risultato è un motore dalla sonorità caratteristica, determinata dalla particolare sequenza di accensione 1-2-4-5-3. La produzione in serie inizia il 6 gennaio 1977 nello stabilimento Volkswagen di Salzgitter, mentre nell'aprile dello stesso anno arrivano sul mercato le Audi 100 5E con motore 2.1 da 136 CV.

La gamma si amplia rapidamente. Nel 1978 debutta la 100 5S, con cinque cilindri a carburatore da 115 CV, affiancata dalla 100 5D, prima vettura diesel aspirata a cinque cilindri al mondo, con un 2.0 da 70 CV. Nel 1979, al Salone di Francoforte, arriva infine l'Audi 200 5T: grazie al turbocompressore, il cinque cilindri raggiunge 170 CV, portando la berlina in una fascia di mercato ancora più esclusiva.

I titoli di coda

La Audi 100 5E del 1979, nella ricca versione CD, si distingue per uno stile sobrio e un abitacolo curato nei dettagli. La carrozzeria della vettura di prova è verniciata in "Inarisilber-Metallic", una tonalità ispirata al lago Inari, in Finlandia, abbinata a interni in velluto chiaro. L'abitacolo, sviluppato anche con il contributo di Claus Luthe e dell'architetto Paolo Nestler, punta su colori caldi e armoniosi, con rivestimenti e finiture tono su tono.

Audi 100 CD 5E (1979), gli interni

Foto di: Motor1.com Deutschland

La plancia è ordinata, impreziosita da inserti in legno e caratterizzata da una strumentazione semplice da consultare. Anche il sistema di ventilazione, con bocchette estese lungo tutta la larghezza dell'abitacolo, nasce per distribuire l'aria senza creare correnti dirette. Su strada, il cinque cilindri 2.1 da 136 CV si fa apprezzare per la sua erogazione progressiva e la sonorità discreta, che diventa più riconoscibile intorno ai 3.000 giri.

L'esemplare provato è dotato di cambio automatico a tre rapporti, una soluzione che porta a 11,4 secondi il tempo dichiarato per accelerare da 0 a 100 km/h. La 100 5E conferma così la propria vocazione da berlina da viaggio, soprattutto negli esemplari dotati di accessori come servosterzo, alzacristalli elettrici e regolatore di velocità. Nel 1978 la versione CD costava 20.515 marchi tedeschi, una cifra paragonabile a quella di una Mercedes 230, che conservava però un vantaggio in termini di prestigio.

Nel corso della sua carriera, la Tipo 43 viene proposta anche con carrozzeria a due porte e nella variante Avant, introdotta nel settembre 1977 e caratterizzata da una coda fastback con portellone posteriore.

La berlina a quattro porte resta comunque la versione più diffusa. Venduta negli Stati Uniti come Audi 5000, la seconda generazione della 100 esce di scena nel 1982, dopo 896.399 esemplari prodotti, lasciando il posto alla più aerodinamica C3.

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