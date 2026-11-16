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La nuova supercar di Porsche già avvistata al Nürburgring

La Mission S è già al Nürburgring, ma Porsche non sta ancora testando la sua nuova supercar.

Foto di: jb922_3rs / Instagram

Di: Anthony Alaniz

Tradotto da: Fabio Gemelli

16 nov alle 08:00

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Meno di un mese dopo che Porsche ha svelato il concept della prossima supercar, la Mission S è già al Nürburgring. Un video su Instagram di jb922_3rs e porsche.gt.br mostra la Mission S in pista, seguita da un furgone nero Mercedes-Benz con quello che sembra essere un'attrezzatura fotografica sul cofano. In un passaggio, la porta laterale del furgone è aperta.

Nessun rumore di pneumatici o motore accompagnano l'auto mentre passa: non è un test di prova, ma un servizio fotografico. La supercar a motore centrale, progettata per posizionarsi sopra la 911, ha un rombo distinto che suona fantastico, ma il costruttore non ha confermato cosa la alimenta.

La Mission S potrebbe avere un motore flat-eight rumorato, probabilmente ibridato. In altri clip, l'auto sembra nascondere un propulsore a otto cilindri.

Le prove prima della produzione

Porsche ha ricevuto un “feedback davvero travolgente” sulla Mission S e i clienti chiedono come acquistarne una, ma il costruttore non ha piani per avviarne la produzione a breve. Il concept della supercar è un “modello visionario” che anticipa la futura direzione del design del marchio e una nuova piattaforma per supercar sportive.

L'auto ha un design straordinario ispirato a grandi Porsche come la 911, 959, 917 e GT1. Il linguaggio di design esterno è chiamato “Floating Volumes”, e all'interno la Mission S ha strumenti analogici mescolati con display digitali, in un interno altrimenti spartano—non c'è un grande schermo sul cruscotto.

Sebbene i dettagli del propulsore siano un mistero, una futura versione del concept potrebbe arrivare con un cambio manuale, se abbastanza clienti lo desiderano. Il CEO di Porsche Michael Leiters ha detto, “La domanda dei clienti definirà cosa costruiremo su questa piattaforma.”

Cosa Sappiamo?

Oltre al design straordinario dell'auto e ai video del suono dello scarico, Porsche non ha fornito dettagli sull'auto. Le specifiche tecniche, i dati sulle prestazioni e un possibile prezzo—oltre che costoso—sono segreti ben custoditi.

Porsche Mission S

Foto di: Porsche

Il costruttore non ha nemmeno accennato a una possibile data di produzione per una nuova supercar. È uno studio di design che ha colpito nel segno, e le persone sono ansiose che diventi più di un semplice concept.

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Fonte: Jb922_3rs / Instagram via The Supercar Blog

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