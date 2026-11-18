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Mercedes mette all'asta una C 111 con motore Wankel, questa sì che è una notizia!

Per almeno 25 anni rimarrà l'unica occasione per poter acquistare una C 111. Un'opportunità accessibile a pochi fortunati

Foto di: Mercedes-Benz

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Francesco Stazi

Pubblicato da: Francesco Stazi

18 nov alle 02:00

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È una delle auto sportive più leggendarie e misteriose di tutti i tempi: nel C 111, a partire dal 1969, la Mercedes ha sperimentato il motore rotativo Wankel, e le versioni successive hanno stabilito nuovi record mondiali per i diesel. Tuttavia, il C 111 non è mai stato prodotto in serie e non è mai stato reso disponibile per la vendita. Fino ad ora.

Il 3 febbraio 2027, la Mercedes-Benz AG metterà all'asta, tramite la casa d'aste RM Sotheby's al Palais du Louvre di Parigi, un'unica C 111-II con motore rotativo originale a quattro dischi da 2,4 l. Per la prima volta nella sua storia, l'azienda offrirà una C 111 in vendita. Per almeno 25 anni, sarà l'unica occasione: Mercedes-Benz si è impegnata contrattualmente a non vendere nessun'altra C 111 in questo periodo.

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Fonte: Mercedes-Benz

Il ricavato dell'asta sarà destinato al progetto "Mercedes-Benz Museum 2.0" e servirà per la modernizzazione del museo dell'azienda a Stoccarda. Il C 111 è uno dei veicoli più affascinanti della storia del marchio. Alla sua presentazione al Salone Internazionale dell'Automobile (IAA) del 1969, rappresentava la visione, il design e le innovazioni tecniche del leggendario 300 SL (W 198) portati in una nuova era.

Un'auto mai nata

Nonostante l'interesse mondiale, non si è mai giunti a una produzione in serie. Problemi di durata, consumo e affidabilità, la crisi petrolifera del 1973 e la mancanza di sostenitori prominenti portarono nel 1976 alla fine dello sviluppo del motore Wankel presso Mercedes. Inoltre, le capacità ingegneristiche erano richieste altrove.

Foto di: Mercedes-Benz

In totale, furono costruite 17 Mercedes C 111. Un veicolo è stato utilizzato per test di crash, altri tre sono stati smontati negli anni '70. La collezione di veicoli Mercedes comprende ancora oggi 13 esemplari delle diverse varianti del C 111. Una C 111 è stato equipaggiata per test PR con un V8 da 3,5 l. Nessun veicolo ha finora lasciato il possesso della Mercedes-Benz. L'intera storia del C-111 può essere letta nell'opera "Mercedes-Benz C111 - Design-Ikone, Traumsportwagen und Rekordjäger" di 520 pagine.

"Si racconta che gli interessati inviarono persino assegni in bianco a Stoccarda. Ma Mercedes-Benz non ha mai venduto un C 111. Il desiderio di possedere uno di questi veicoli straordinari si è acceso più volte da allora. Ancora oggi, la fascinazione per il C 111 è intatta e ci ispira, come dimostra la Vision One-Eleven. Ora apriamo un nuovo capitolo e per la prima volta cederemo uno di questi veicoli dalla nostra collezione ad altre mani. Sottolineiamo così l'unicità del nostro patrimonio di marca e investiamo i proventi nel futuro del Museo Mercedes-Benz."

Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH

I proventi dell'asta investiti nel futuro del museo

L'obiettivo del "Mercedes-Benz Museum 2.0" è rendere il patrimonio unico del marchio nuovamente accessibile e fruibile per le generazioni future in tutto il mondo. A tal fine, Mercedes sta sviluppando sia il museo di Stoccarda che le sue offerte virtuali. Un elemento centrale è un gemello digitale del museo.

Questo offre un'esperienza museale indipendente dalla posizione fisica, ampliando notevolmente la portata oltre Stoccarda. Le persone di tutto il mondo avranno così un accesso completo al patrimonio del marchio Mercedes-Benz. Il gemello virtuale viene creato in collaborazione con The Classic Car Trust (TCCT) e la sua piattaforma digitale Roarington.

Forse la più famosa C 111-II

All'asta andrà la terza C 111-II costruita, noto nella collezione Mercedes-Benz come "Wagen 33". Il numero 33 ha solo un significato interno. È stato costruita a partire da marzo 1970, verniciata nel caratteristico colore "Weißherbst" e dotato all'interno di sedili sportivi con motivo pied-de-poule grigio-bianco, volante di sicurezza a quattro razze e radio "Becker Europa" disposta verticalmente.

Mercedes mette all'asta l'originale C 111 con motore Wankel a quattro dischi

Foto di: Mercedes-Benz

Il contatto con la strada è garantito da cerchi in lega leggera contemporanei da 8×15 pollici; negli anni '70, sui circuiti venivano utilizzati cerchi in magnesio larghi da 10×15 e 13×15 pollici. Entrambi i set di cerchi sono inclusi nell'asta. Tuttavia, a causa della loro età e condizione, i cerchi in magnesio sono oggi adatti solo per scopi espositivi.

La tecnica nel dettaglio

Ad agosto 1970, nel cuore del veicolo è stato installato un motore rotativo a quattro dischi da 2,4 l del tipo M 950 W 48, con una potenza di 257 kW (350 CV). Questo motore accelera il leggerissimo supersport da appena 1.240 kg fino a 300 km/h. Con la targa S-Y 6200, questo C 111-II è diventato parte della flotta sperimentale.

È stato utilizzato, tra l'altro, per testare un elemento per lo svuotamento uniforme dei due serbatoi laterali con un volume totale di 116 l, per misurazioni della temperatura nel bagagliaio posteriore e per prove sul circuito di Hockenheim. La vasca del bagagliaio posteriore è rimovibile e montata.

Mercedes mette all'asta l'originale C 111 con motore Wankel a quattro dischi

Foto di: Mercedes-Benz

All'epoca è stato testato anche il sistema antibloccaggio ABS che oggi non è più attivo. Già presto, il veicolo è diventato un ambasciatore di spicco del progetto C 111: il Wagen 33 è stato il fulcro della prima edizione del "Playboy" tedesco pubblicata nel 1972. Già un anno prima, al direttore d'orchestra Herbert von Karajan era stato presentato il progetto C 111 su questo veicolo sulla pista di prova a Stoccarda. Nel 1975 è entrato a far parte della collezione di veicoli aziendale.

Una carriera da star

Dall'apertura del Museo Mercedes-Benz nel 2006, il Wagen 33 è stato esposto nell'area "Fascinazione Design". Nel 2024, il Wagen 33 è stato riportato in condizioni di marcia presso il Mercedes-Benz Classic Center di Fellbach con grande cura. Sono stati mantenuti deliberatamente la patina originale degli esterni e degli interni, mentre la catena cinematica è stata completamente revisionata e nel vano motore è stato installato un impianto antincendio.

Nello stesso anno, il Wagen 33 si è presentato sul famoso prato del Pebble Beach Concours d'Elegance. Al momento della produzione fotografica nell'ottobre 2026, aveva percorso appena 24.766 km.

Asta al Louvre

La vendita all'asta è prevista per il 3 febbraio 2027 al Palais du Louvre di Parigi. RM Sotheby's condurrà l'asta nelle "Salles du Carrousel". Si svolgerà parallelamente alla fiera internazionale di auto d'epoca Rétromobile Paris. Le offerte possono essere presentate di persona con registrazione anticipata o telefonicamente.

Mercedes C 111 e 300 SLR "Uhlenhaut"

Foto di: Mercedes-Benz

Gli acquirenti interessati possono già informarsi online sul sito del Mercedes-Benz Classic Center sui requisiti di partecipazione, la registrazione per le offerte e le possibilità di una pre-visualizzazione. E quanto costerà la C 111? Mercedes non si esprime in merito.

La nostra stima: non raggiungerà i 135 milioni del 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 2022 (anch'esso una vendita dalla collezione aziendale), ma è probabile che si aggiri su una cifra elevata a otto zeri. Vedremo.

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