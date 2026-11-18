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Non tutti i motori a benzina funzionano allo stesso modo

I motori ciclo Otto, Atkinson e Miller bruciano carburante in modo diverso. Ecco come i loro design influenzano potenza, efficienza e guida quotidiana

Foto di: BMW

Di: Dan Mihalascu

Tradotto da: Massimo Grassi

Pubblicato da: Massimo Grassi

18 nov alle 07:00

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Tutti utilizzano benzina e pistoni, ma questi ci sono motori che adottano approcci diversi per quanto riguarda potenza, efficienza e consumo di carburante. La maggior parte dei motori a benzina segue il ciclo Otto, un processo di combustione che ha alimentato le automobili per oltre un secolo. Tuttavia, non tutti i motori a combustione interna funzionano esattamente allo stesso modo.

Alcuni produttori utilizzano varianti come i cicli Atkinson e Miller per migliorare l'efficienza, ridurre il consumo di carburante o estrarre più lavoro utile da ogni goccia di benzina. Sebbene questi tre cicli motore condividano lo stesso principio di base a quattro tempi, differiscono nel modo in cui gestiscono il carico di aspirazione, la compressione e l'espansione dei gas all'interno dei cilindri. Ecco cosa li distingue.

Motori a ciclo Otto: la tradizione

Il motore a ciclo Otto è la base della maggior parte dei motori a benzina convenzionali. Prende il nome dall'ingegnere tedesco Nikolaus Otto, che sviluppò il motore a quattro tempi nel XIX secolo, e descrive come un motore aspira una miscela di aria e carburante, la comprime, la accende e espelle i gas di scarico risultanti. Il processo coinvolge quattro fasi distinte: aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Durante la fase di aspirazione, il pistone si muove verso il basso, aspirando aria nel cilindro. Successivamente il pistone si muove verso l'alto per comprimere la miscela, che viene accesa dalla candela vicino alla parte superiore della corsa di compressione.

La Porsche 911 997 (qui nella versione elaborata da Kalmar) è stata la prima auto di serie con motore ciclo Otto e turbocompressori con turbina a geometria variabile (VTG)

Foto di: Kalmar Automotive

La combustione risultante spinge il pistone verso il basso, facendo girare l'albero motore e producendo potenza. Infine, la valvola di scarico si apre, permettendo ai gas esausti di uscire.

Ciò che distingue il ciclo Otto dagli altri due è che i suoi rapporti di compressione ed espansione sono essenzialmente uguali nel modello termodinamico ideale. Nei motori pratici, la fasatura delle valvole e altri fattori influenzano i rapporti effettivi, ma il principio di base rimane lo stesso.

Il ciclo Otto dà priorità a un equilibrio tra potenza, reattività ed efficienza. È ampiamente utilizzato in tutto, dalle piccole auto cittadine alle auto sportive ad alte prestazioni, perché offre una erogazione di potenza prevedibile senza richiedere componenti motore particolarmente complessi.

Il V6 dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è a ciclo Otto

Foto di: Alfa Romeo

Motori a ciclo Atkinson: meno potenza, più efficienza

Il ciclo Atkinson adotta un approccio diverso. Invece di cercare di estrarre il massimo potere possibile da ogni evento di combustione, si concentra su ottenere più energia utile dal carburante bruciato.

Il motore Atkinson originale, brevettato dall'ingegnere britannico James Atkinson nel 1882, utilizzava un complicato collegamento meccanico per creare differenti corse di compressione ed espansione effettive. La corsa di espansione era più lunga di quella di compressione, permettendo ai gas di combustione di spingere il pistone più a lungo ed estrarre più energia prima di uscire attraverso lo scarico.

La Toyota RAV4 sfrutta un ciclo Atkinson-Miller

Foto di: Toyota

I motori moderni a ciclo Atkinson raggiungono un risultato simile tramite la fasatura variabile delle valvole. Invece di utilizzare una disposizione meccanica elaborata, di solito tengono aperta la valvola di aspirazione più a lungo rispetto a un motore a ciclo Otto convenzionale. Quando il pistone inizia a muoversi verso l'alto durante la compressione, una parte della miscela aria-carburante viene spinta nuovamente nel collettore di aspirazione. Questo riduce il rapporto di compressione effettivo mantenendo un rapporto di espansione relativamente alto.

Il vantaggio è un miglioramento dell'efficienza termica perché il motore estrae più lavoro utile dai gas in espansione. Lo svantaggio è che meno aria entra nel cilindro, il che generalmente limita la potenza del motore per una data cilindrata.

Per questo motivo, i motori a ciclo Atkinson sono particolarmente popolari nei veicoli ibridi. Toyota e Honda, ad esempio, utilizzano versioni di questa tecnologia in molti dei loro powertrain. Un motore elettrico compensa la ridotta coppia a bassa velocità del motore a benzina, permettendo al sistema complessivo di offrire un'accelerazione reattiva senza sacrificare il risparmio di carburante.

Motori ciclo Miller: efficienza senza rinunciare alla potenza

Il ciclo Miller è strettamente correlato al moderno ciclo Atkinson, ma c'è una differenza importante: è stato sviluppato per migliorare l'efficienza del motore utilizzando l'induzione forzata per mantenere la potenza.

Prende il nome dall'ingegnere americano Ralph Miller, che ne ha brevettato il concetto nel 1957, il ciclo Miller utilizza una fasatura delle valvole di aspirazione alterata per ridurre il rapporto di compressione effettivo mantenendo un rapporto di espansione più alto. Questo aiuta il motore a estrarre più energia dalla combustione piuttosto che permettere che una parte significativa di essa sfugga attraverso lo scarico.

La Volkswagen T-Roc Hybrid utilizza un 1.5 ciclo Miller

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

La principale sfida è che ridurre il rapporto di compressione effettivo riduce anche la quantità di aria intrappolata all'interno del cilindro. È qui che entra in gioco un compressore volumetrico o un turbo compressore. Forzando più aria nel motore, il sistema può compensare il ridotto riempimento del cilindro e aiutare a mantenere la potenza.

I motori a ciclo Miller possono utilizzare una chiusura anticipata o tardiva della valvola di aspirazione, a seconda del design. Entrambi gli approcci possono ridurre la compressione effettiva, sebbene lo facciano in modi diversi. Una delle applicazioni di produzione più conosciute è stato il motore V6 da 2,3 litri KJ-ZEM di Mazda, utilizzato nella Mazda Millenia. Ha combinato l'operazione a ciclo Miller con un compressore volumetrico di tipo Lysholm per migliorare l'efficienza senza rinunciare alle prestazioni attese da un V6.

Il 1.5 3 cilindri della Nissan Qashqai sfrutta il ciclo Miller

Il risultato è un interessante compromesso: un design che cerca alcuni dei benefici di efficienza associati al ciclo Atkinson utilizzando l'induzione forzata per affrontare i suoi limiti di potenza.

Atkinson Vs. Miller Vs. Otto: Qual è la Differenza?

Sebbene tutti e tre i cicli utilizzino lo stesso processo di base a quattro tempi nelle loro applicazioni automobilistiche moderne, differiscono nel modo in cui gestiscono la compressione, l'espansione e la quantità di aria che entra nei cilindri. Ecco un breve riassunto:

Ciclo Otto: Utilizza rapporti di compressione ed espansione essenzialmente uguali nel ciclo ideale. È progettato per offrire una combinazione equilibrata di potenza ed efficienza.

Ciclo Atkinson: Utilizza un rapporto di compressione effettivo più basso e un rapporto di espansione più alto per estrarre più energia utile dalla combustione. È particolarmente popolare nei motori ibridi a aspirazione naturale.

Ciclo Miller: Utilizza anche un rapporto di compressione effettivo ridotto e un rapporto di espansione più alto, ma di solito combina una fasatura delle valvole alterata con turbo compressione o compressione volumetrica per mantenere la potenza.

Le differenze diventano evidenti anche osservando le applicazioni. I motori a ciclo Otto sono comuni nei veicoli a benzina convenzionali, mentre i motori a ciclo Atkinson sono frequentemente trovati negli ibridi. I motori a ciclo Miller sono stati utilizzati in applicazioni in cui i produttori vogliono combinare una maggiore efficienza con un'uscita di potenza più forte.

Vale la pena notare che la distinzione tra i moderni motori Atkinson e Miller non è sempre chiara. Entrambi possono usare strategie di fasatura delle valvole simili, e alcuni produttori usano i nomi in modo diverso. La presenza di un'induzione forzata è una distinzione utile, ma il vero design del motore è più importante dell'etichetta.

Quale ciclo motore è il migliore?

Non esiste un vincitore chiaro perché ogni ciclo è progettato attorno a priorità diverse. Il ciclo Otto rimane una scelta popolare per la sua versatilità e la capacità di offrire una forte potenza in una vasta gamma di applicazioni. È particolarmente adatto ai conducenti che desiderano prestazioni convenzionali senza la complessità aggiunta di un sistema ibrido o di un setup a induzione forzata specializzato.

Il ciclo Atkinson ha più senso quando l'efficienza del carburante è la priorità. La sua ridotta potenza può essere uno svantaggio in un veicolo convenzionale, ma abbinarlo a un motore elettrico rende quel compromesso molto più facile da gestire. Per questo motivo è diventato una parte così importante della tecnologia ibrida moderna.

Il ciclo Miller, nel frattempo, offre un altro modo per migliorare l'efficienza termica mantenendo più potenza attraverso l'induzione forzata. Non è necessariamente migliore del ciclo Atkinson, ma offre agli ingegneri un altro strumento quando progettano motori che devono bilanciare efficienza e prestazioni.

In definitiva, i cicli Otto, Atkinson e Miller dimostrano che esiste più di un modo per far funzionare efficacemente un motore a benzina. Il ciclo Otto dà priorità a prestazioni equilibrate, il ciclo Atkinson si concentra sull'estrazione di più energia dal carburante, e il ciclo Miller utilizza una combinazione di fasatura delle valvole alterata e induzione forzata per perseguire l'efficienza senza rinunciare a troppa potenza.

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