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La nuova Nissan GT-R ritroverà un dettaglio storico

La Casa giapponese continua a lavorare sulla nuova generazione e anticipa un dettaglio di design molto importante

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Alberto Carmone

18 nov alle 12:30

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La prossima Nissan GT-R è ancora lontana, ma basta una frase per riaccendere la curiosità degli appassionati. Questa volta l’indizio riguarda il design e arriva da Matthew Weaver, nuovo responsabile dello stile globale della Casa giapponese.

Parlando della futura sportiva, il designer ha richiamato le luci rotonde, lasciando aperte diverse interpretazioni. Una scelta che potrebbe mantenere il legame con la R35 oppure spingersi ancora più indietro, fino alle prime Skyline GT-R.

Un indizio da interpretare

Secondo quanto riportato dalla testata giapponese Best Car, Weaver avrebbe spiegato che, se Nissan realizzasse una R36, questa avrebbe le luci circolari. Una risposta breve, accompagnata da una risata, senza aggiungere dettagli sulle forme della carrozzeria.

Nissan ritira la GT-R R35

Naturalmente non si tratta di una conferma assoluta, ma è chiaro che l'idea di conservare i fanali circolari significherebbe proseguire una tradizione durata fino alla generazione R35, ritirata dal mercato europeo negli scorsi anni per questioni legate alle emissioni (anche sonore).

Le prime Skyline come possibile ispirazione

Ma i fari circolari sarebbero anteriori o posteriori? Le R32, R33, R34 ed R35 si sono distinte tutte per la presenza delle luci posteriori con questa forma. Per ritrovare quelle anteriori, invece, bisognerebbe tornare alla Skyline GT-R del 1969, conosciuta come Hakosuka e alla Kenmeri GT-R del 1973.

C'è anche da dire che recuperare elementi circolari non imporrebbe necessariamente un’intera carrozzeria rétro. Il richiamo potrebbe limitarsi alla firma luminosa, lasciando ai designer libertà sulle proporzioni e sul trattamento delle superfici.

Weaver, del resto, conosce bene questa storia. Nel suo percorso in Nissan ha lavorato anche sulla R35, contribuendo al disegno del caratteristico montante posteriore.

In ogni caso, la GT-R continua a essere un argomento d'attualità in casa Nissan. L’amministratore delegato Ivan Espinosa ha spiegato che il lavoro sulla nuova generazione è già in corso, sottolineando l’importanza del modello per l’identità della Casa.

Sul piano tecnico, le indicazioni disponibili portano verso una motorizzazione elettrificata con un’unità termica, anziché una configurazione esclusivamente elettrica. Restano però da conoscere architettura, potenza e caratteristiche del sistema ibrido.

Non è nemmeno confermato che Nissan manterrà un V6 biturbo, né quanto la futura sportiva riprenderà dalla concept Hyper Force del 2023. E manca soprattutto una data di debutto. Dopo l’uscita di produzione della R35 nell’agosto 2025, l’attesa potrebbe quindi essere ancora lunga. Per ora, le parole di Weaver offrono uno spunto sul carattere della prossima GT-R, più che un’anticipazione definitiva del suo aspetto.

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Make: Nissan

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7

Fonte: Nissan

Fonte: Best Car

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