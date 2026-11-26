Home

News

Attualità e mercato

Le elettriche avanzano, ma Europa, USA e America Latina viaggiano a velocità diverse

Nel primo semestre 2026 l'Europa cresce e raggiunge il 22% di quota BEV, gli USA rallentano, mentre l'America Latina corre

Foto di: Motor1.com

Felipe Munoz

Di: Felipe Munoz

26 nov alle 07:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Se la Cina continua a dominare la transizione verso l'auto elettrica, nel resto del mondo il percorso procede con velocità molto differenti. Normative, infrastrutture di ricarica, disponibilità dei modelli e abitudini dei consumatori stanno infatti plasmando mercati molto diversi tra loro. Ma a che punto sono Europa, Stati Uniti e America Latina?

Dall'analisi delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) emerge una prima evidenza: nessuna di queste regioni sta adottando la tecnologia con la rapidità vista in Cina. Tra le tre, però, l'Europa è quella che mostra i segnali più incoraggianti, mentre gli Stati Uniti rallentano e l'America Latina sorprende con una crescita sempre più sostenuta.

L'Europa accelera, eppure resta divisa

Nel primo semestre del 2026, tra Unione Europea, Regno Unito e Paesi EFTA, sono state immatricolate 1,61 milioni di auto elettriche, con una crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le BEV hanno così raggiunto una quota di mercato del 22%, in aumento di 4,8 punti percentuali.

Quota di mercato BEV nel primo semestre 2026 (e 2025) - Fonti: ACEA, Latam Associations, Mobility Global

Foto di: Motor1.com

A sostenere questa crescita sono diversi fattori: una gamma di modelli sempre più ampia, prezzi più accessibili, prodotti più competitivi e il rincaro dei carburanti tradizionali.

Dietro il dato complessivo, però, si nascondono grandi differenze regionali. Nei Paesi scandinavi e in Islanda le elettriche rappresentano ormai il 64% delle vendite totali, mentre nell'Europa orientale la quota si ferma al 6,9% e nei Paesi baltici al 7,3%. Nell'Europa meridionale, invece, le circa 185.000 elettriche immatricolate nel primo semestre valgono il 10% del mercato.

Negli Stati Uniti le elettriche perdono terreno

La situazione americana appare decisamente meno brillante. Nei primi sei mesi del 2026 la quota di mercato delle BEV è scesa al 5,8% negli USA, con una perdita di 1,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Tra gennaio e giugno sono state registrate circa 460.000 auto elettriche, il 24% in meno rispetto al primo semestre del 2025. A pesare sono soprattutto il ridimensionamento degli incentivi federali e il crescente successo delle auto ibride.

Paradossalmente, l'aumento dei prezzi della benzina non sta spingendo gli automobilisti verso le elettriche, ma verso le ibride tradizionali (HEV). Un trend che sta premiando costruttori come Toyota, Hyundai e Kia, particolarmente forti in questa tecnologia.

L'America Latina corre e si avvicina agli USA

Più si scende verso sud e più il panorama cambia. In America Latina le elettriche stanno vivendo una vera fase di espansione.

Nei primi sei mesi del 2026, le vendite di BEV hanno sfiorato le 166.000 unità in dieci mercati della regione, con un balzo del 148% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota di mercato è così passata dal 2,5% al 5,5%.

Se questo ritmo dovesse proseguire per il resto dell'anno, l'America Latina potrebbe addirittura superare gli Stati Uniti per penetrazione delle auto elettriche.

Brasile leader, ma l'Uruguay è il caso più interessante

Il Brasile resta il mercato più importante in termini assoluti, rappresentando il 55% delle vendite regionali di elettriche. La vera sorpresa, però, arriva dall'Uruguay.

Quota di mercato BEV nel primo semestre 2026, per Paese - Fonti: ACEA, Latam Associations, Mobility Global

Foto di: Motor1.com

Nel piccolo Paese sudamericano, il 34% delle nuove auto vendute è già costituito da veicoli elettrici a batteria. Una quota superiore a quella registrata in Francia (28%) e nel Regno Unito (25%), e non lontana dai livelli di Belgio (36%) e Paesi Bassi (38%).

Gran parte della crescita dell'America Latina è sostenuta dall'offensiva dei marchi cinesi, sempre più presenti nella regione, e da Tesla, che in mercati come la Colombia continua a registrare risultati particolarmente positivi.

Alcune novità elettriche

Volkswagen ID. Cross, razionalità elegante in chiave elettrica

XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti

La nuova Dacia Spring cambia tutto, ecco come va su strada

Zeekr 7X arriva in Italia, ecco prezzi e allestimenti del SUV

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Le elettriche avanzano, ma Europa, USA e America Latina viaggiano a velocità diverse





Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna





E se questa fosse la nuova Maserati?





Suzuki torna con la Nuova Ignis. E cambia tutto!

Ultime notizie

Le elettriche avanzano, ma Europa, USA e America Latina viaggiano a velocità diverse 26 nov - Attualità e mercato

Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna 25 nov - Design

Le auto di Xiaomi sono pronte per l'Europa 25 nov - Attualità e mercato

Seat Leon (2027): piccoli aggiornamenti, Euro 7 e 1.5 mild-hybrid 160 CV 25 nov - Nuove auto

E se questa fosse la nuova Maserati? 25 nov - Anticipazioni

Volkswagen ID. Cross R-Line, sportività non soltanto estetica 25 nov - Tecnologia

Toyota fa un super Hilux con pneumatici da 325 e un enorme alettone 25 nov - Prototipi & Concept

Consigliati per te





Le auto di Xiaomi sono pronte per l'Europa





Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna





Mate Rimac ha detto di aver avuto un grosso scontro con il Gruppo Volkswagen sul futuro di Bugatti





Seat Leon (2027): piccoli aggiornamenti, Euro 7 e 1.5 mild-hybrid 160 CV





Lisily, il nuovo noleggio auto che promette consegne in 15 giorni





E se questa fosse la nuova Maserati?





Salvini su guida autonoma e nuovo codice della strada: la sfida è il livello 4