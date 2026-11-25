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Le auto di Xiaomi sono pronte per l'Europa

Il marchio cinese punta su Germania, Italia, Spagna e Svezia per collaudi, rete di vendita e primi modelli SU7 e YU7

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

25 nov alle 19:00

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Xiaomi avvierà le vendite dei suoi modelli elettrici in Europa nel 2027, partendo da un programma di test in quattro Paesi. Lo ha detto il presidente del gruppo Lu Weibing durante la call sui risultati trimestrali del 24 novembre, secondo quanto riportato da Cailian Press.

Prima dell'avvio commerciale, la Casa cinese proverà le vetture in Svezia, Germania, Spagna e Italia, attraverso un programma che copre sette sedi di collaudo. Gli ingegneri valuteranno il funzionamento dei veicoli e le prestazioni ad alta velocità.

Il piano di Xiaomi per l'Europa

Quando Lu aveva delineato i piani a settembre, aveva citato due sedi precise: il centro di test invernali di Arjeplog, in Svezia, e il Nurburgring, in Germania. Proprio sul circuito tedesco Xiaomi ha già messo a segno due record di categoria. La SU7 Ultra ha completato il giro del Nordschleife in 7:04.957 nel 2025, primato per una berlina elettrica che ha battuto la Porsche Taycan Turbo GT, mentre la YU7 GT ha fissato nel 2026 il record per i SUV elettrici di produzione con un tempo di 7:22.755. A ottobre Xiaomi è tornata sul tracciato per testare una versione aggiornata della SU7 Ultra.

La prova della Xiaomi SU7 Ultra

La Germania è l'unico mercato già confermato per il lancio commerciale, oltre a ospitare il centro di ricerca e sviluppo europeo del gruppo a Monaco di Baviera. Per Svezia, Spagna e Italia, Lu ha parlato finora solo di test, senza indicare date di vendita.

Alla fiera IFA di Berlino, a settembre, Xiaomi ha firmato protocolli d'intesa con otto gruppi di concessionari tedeschi per costruire una rete di vendita e assistenza: tra i partner coinvolti figurano Emil Frey Germany, Ernst Dello e LUEG. Il marchio sarà inoltre tra gli espositori dell Salone di Monaco 2027, in programma dal 7 al 12 settembre 2027, lo stesso anno in cui partiranno le vendite europee. Gli organizzatori della fiera hanno inserito Xiaomi tra gli espositori registrati l'11 novembre, come segnalato da CarNewsChina.

Xiaomi non ha ancora confermato quali modelli porterà in Europa, ma secondo CarNewsChina la gamma dovrebbe partire dalla berlina SU7 e dal SUV YU7, inclusa la versione sportiva YU7 GT: vetture che dovranno comunque fare i conti con il dazio compensativo del 45,3% imposto dall'Unione Europea ai costruttori cinesi considerati non collaborativi nell'inchiesta avviata due anni fa.

Xiaomi SU7 Ultra, la prova di Motor1.com

Foto di: Motor1 Italia

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