Auto Elettriche, speciale noleggio lungo termine

Le auto elettriche costano. I prezzi non sono lontanamente vicini a quelli delle corrispettive versioni tradizionali. C'è però un modo alternativo per mettersene una in garage, il Noleggio Lungo Termine. Ma l'auto "verde" è adatta alle vostre esigenze? Siete pronti a fare il passaggio all'alimentazione sostenibile? Scopriamolo insieme

Muoversi liberamente

Partiamo dall’analisi del proprio tragitto giornaliero. Se percorrete la stessa strada ogni giorno per tutto l’anno, l’auto elettrica potrebbe fare al caso vostro. La media italiana è di 30/40 km al giorno nel classico tragitto casa-scuola-lavoro. Compatibile quindi con quasi tutte le auto elettriche in vendita oggi.

Attenzione agli imprevisti, però, perché l’autonomia dell’auto non è infinita. Varia da circa un centinaio di chilometri fino ad oltre 600 km in base a marca e modello e al tipo di “rifornimento”, che non è più immediato.

Nel caso si stia lavorando con la propria auto, sì sa, perdere del tempo comporta una perdita di possibili guadagni. Ci sono aziende o liberi professionisti che hanno il bisogno di muoversi liberamente in città, evitando blocchi del traffico e zone a traffico limitato.

L’auto elettrica, in questo caso, potrebbe rappresentare una "soluzione". Con essa le soluzioni di Noleggio Lungo Termine. Da ricordare che il 70% delle colonnine già installate si trova proprio in città, un grosso vantaggio che però si potrebbe perdere nel caso di tragitti extraurbani.

Il rifornimento

I punti di ricarica nel bel paese oggi sono circa 8.000, ma trovarli liberi o funzionanti è quasi un impresa. Questo soprattutto nelle grandi città dove la diffusione dell’elettrico è già avviata. La soluzione ottimale sarebbe, quindi, quella di poter fare il pieno di elettricità direttamente nel proprio garage o sul posto di lavoro. Da ricordare è anche il fatto che le prese di ricarica sono di diversi tipi e potenze quindi non è sempre detto che quella trovata sia compatibile con il proprio veicolo.

L'immagine

Chi lavora in proprio o ha un’azienda sa molto bene che l’immagine di sè che si trasmette ai clienti, è tutto quando si parla di business. Interfacciarsi con chi si ha di fronte nel miglior modo possibile può implementare i guadagni. Apparire ecologici e moderni può fare la differenza per ottenere o meno un contratto di lavoro.

Inoltre con un'auto elettrica si possono sfoltire le spese di gestione del proprio parco veicoli con il vantaggio di un maggior guadagno rispetto alla concorrenza. Ci sono società di Noleggio Lungo Termine che propongono formule molto interessanti per le flotte aziendali. Ne è un esempio LeasePlan.