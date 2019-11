L’ultimo episodio è accaduto poco più di un mese fa a Catania, dove un padre ha dimenticato il figlio di 2 anni in auto, causandone la morte. Un evento tragico, l’ultimo di una serie di 7 decessi negli ultimi 11 anni in Italia, 600 nel mondo negli ultimi 20. Ma perché accade? Secondo studi psicologici il motivo si chiama Amnesia Dissociativa, un disturbo causato da forte stress o l’abitudine a ripetere sempre gli stessi gesti e porta a dimenticare informazioni anche importanti. Come quella di essere in auto col proprio figlio.

La legge è arrivata

Proprio per evitare il ripetersi di disgrazie come queste l’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha fortemente promosso la legge che rende obbligatoria l’installazione di sistemi anti abbandono in auto. La legge 117 del 1° ottobre 2018 e che, dopo un lungo iter burocratico, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi e diventerà effettiva a partire dal prossimo 7 novembre.

Secondo tale legge i dispositivi devono soddisfare una delle seguenti specifiche:

Essere integrato all’origine nei sistemi di ritenuta per bambini

nei sistemi di ritenuta per bambini Essere presente come dotazione di base o optional del veicolo

del veicolo Essere indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini, sia dal veicolo.

Differenti tipologie che non costringono quindi ad acquistare un nuovo dispositivo se già si possiede un seggiolino e che devono attivarsi in maniera completamente autonoma, avvisando l’automobilista tramite segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno e all’esterno del veicolo.

Piccola nelle dimensioni, grande nell’importanza

Per testare il funzionamento di questi sistemi abbiamo preso in esame il sistema SensorSafe di Cybex, integrato all’origine su alcuni modelli dell’azienda tedesca e composto da 3 elementi distinti: una clip di chiusura, un dongle da inserire nella presa OBD2 dell’auto e un’app da installare sul proprio smartphone (sia Android sia Apple).

Un sistema semplice, non disponibile in after market, che nel momento in cui l’auto viene chiusa rileva se la clip è ancora allacciata e nel caso manda un avviso sullo smartphone del guidatore. In caso di mancata azione da parte del guidatore SensorSafe manda un avviso ad altre persone – i cui contatti devono essere precedentemente aggiunti all’interno dell’app – assieme alla posizione dell’auto.