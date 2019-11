C'è chi la chiama Terra di Motori e chi Motor Valley, ma si fa riferimento allo stesso luogo magico: un piccolo pezzo d'Italia nel cuore dell'Emilia Romagna dove da decenni prendono forma automobili speciali desiderate in tutto il mondo.

E' la culla del motorismo italiano ad alte prestazioni e quindi di Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani. Una concentrazione di eccellenze unica al mondo che merita di essere raccontata e possibilmente visitata in prima persona.

Fotogallery: Made in Motor Valley , il trailer

77 Foto

La nostra webserie

Oggi la Motor Valley esiste grazie a donne e uomini accomunati da grandi competenze tecniche, oltre che dalla cultura per i motori. Alla loro dedizione Motor1.com dedica una nuova webserie per far scoprire agli appassionati le storie delle eccellenze automobilistiche italiane. Ogni puntata sarà dedicata ad una specialità che caratterizza queste aziende. Conosceremo chi vi lavora e quindi come nasce un'auto Made in Motor Valley.

Ogni mercoledì

Appuntamento dal 6 novembre alle ore 17.00 con la prima puntata e quindi ogni settimana allo stesso orario qui sul sito di Motor1.com Italia e sul nostro Canale YouTube.