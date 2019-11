L’appuntamento con Milano AutoClassica si rinnova, la fiera delle auto di “ieri” torna in scena dal 22 al 24 novembre e ci saremo anche noi con i Perché Comprarla Classic LIVE, che si potranno seguire in diretta sulla nostra pagina Facebook. Protagoniste di questa edizione sono due auto iconiche. Per un motivo o per un altro hanno fatto (e fanno ancora) sognare generazioni di appassionati in tutto il mondo, eccole.

Giapponese aspirata

La prima protagonista del weekend è una giapponese con motore aspirato. Un connubio perfetto, che in un’epoca di piccoli motori turbo pochi sanno apprezzare. Non è un’auto qualunque però, parliamo dell’Honda S2000 e del suo motore Vtec da 2 litri.

Viene dall’esperienza motoristica nipponica ed è in grado di erogare 240 CV a 8.300 giri anche a tetto aperto. Vero punto di forza della spider made in Japan è il cambio manuale a 6 rapporti preciso ed impeccabile negli innesti. Il nostro Andrea ce ne ha già parlato in un Perché Comprarla Classic, ma ora è il momento di vedere l'iconica spider dal vivo, questo sabato 23 novembre a partire dalle 12:00 allo stand ACI.

Italiana instancabile

La seconda protagonista è invece un’auto che molti ricorderanno, perchè è stata il volto dell’industria automobilistica italiana per diversi decenni. La Fiat Panda, in versione 4x4 in questo caso.

Un’auto che sta scalando i sogni degli appassionati così come le quotazioni nei listini, soprattutto se in una versione del tutto particolare come quella del nostro LIVE in fiera. Andrea ve la racconterà questa domenica 24 novembre a partire dalle 14:30 nel secondo Perché Comprarla Classic LIVE allo stand ACI.

Potete seguire l'evento sui nostri canali social di Facebook e Instagram e le dirette LIVE sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Motor1.com Italia, durante tutto il weekend.